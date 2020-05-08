Памятная акция Смоленского государственного университета в этом году приобрела новый формат, объединив художников и участников проекта «Единой России» «Связь поколений». Идея заключалась в том, чтобы запечатлеть на холсте лица ветеранов Великой Отечественной войны из разных муниципальных образований региона. Один из портретов в преддверии Дня Победы подарили фронтовику.

«Лица Победы» - это акция, приуроченная к 9 мая. Она стартовала пять лет назад на базе художественно-графического факультета СмолГУ. Тогда ветераны приходили в вуз, чтобы позировать для студентов. В этом году портреты писали с фотографий.

«К сожалению, становится все сложнее собрать ветеранов в университете, особенно теперь во время пандемии. Поэтому проект нашёл новый формат. Региональное отделение партии предоставило информационную поддержку, фото и биографии ветеранов со всего региона», - рассказал проректор Смоленского государственного университета Денис Матвеенков. Он также отметил, что в планах сделать акцию ежегодной и привлечь к ней вузы городов-побратимов, среди которых французский город Тюль.

Над портретами фронтовиков трудились преподаватели университета, студенты художественно-графического факультета и члены Союза художников России.

Портреты ветеранов Смоленщины представили художники в рамках акции «Лица Победы». Фото: smolensk.er.ru.

Владимир Петьков - доцент СмолГУ, член Союза художников, один из организаторов акции «Лица Победы». По его словам, в этом году для выставки был представлен очень обширный материал. «Художниками написано 24 портрета участника Великой Отечественной войны. Некоторые районы присылали сразу по несколько снимков одного ветерана, что помогло автору изобразить героя более реалистично. Художники просили выслать ещё и биографии ветеранов, чтобы проникнуться образом своего фронтовика. Мы хотели избежать стандартов и рамок, поэтому портреты получились абсолютно разными по стилю», - рассказал Владимир Петьков.

На выставке представлены работы не только смоленских авторов, но и художников из Десногорска, Дорогобужа и Вязьмы.

Портреты ветеранов Смоленщины представили художники в рамках акции «Лица Победы». Фото: smolensk.er.ru.

Об уникальности акции рассказала депутат Смоленской областной Думы, координатор регионального партпроекта «Связь поколений», лидер поискового движения на Смоленщине Нина Куликовских: «Проект «Связь поколений» собрал на своей площадке представителей разных сфер деятельности. Мы не могли оставить без внимания ту творческую работу, которую выполняют художники. Вот уже третий год мы сотрудничаем с ними, проводя совместную акцию «Краски Победы». В этом году мы подключились к уже существующей - «Лица Победы». Через портрет художник передает настроение и характер героя, и это воспринимается по-особенному. Поэтому запечатлеть и сохранить лица героев в таком формате - очень важно. Здесь собраны портреты тех смолян, кто не только защищал Родину в период Великой Отечественной войны, но и, вернувшись с фронта, восстанавливал свой родной район”.

Портрет фронтовика Фёдора Ивановича Русакова написала студентка 3 курса художественно-графического факультета Зарина Аваева. Ее работа была подарена ветерану.

Стоя в коридоре своей квартиры, Фёдор Иванович разглядывает портрет. Улыбается, говорит, что похож.

Военные годы выпали на юность Фёдора Русакова. Он родился в 1921 году в деревне Гуторово Ярцевского района. Когда началась война, стал бойцом партизанского отряда. В самый разгар военных действий он окончил танко-техническое училище. В 1944 Фёдор Иванович стал командиром танкового взвода. Продолжал службу в войсках до 1981 года. За проявленное мужество и героизм удостоен Ордена Отечественной войны 2 степени, Ордена Красной Звезды, Медали «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Нина Куликовских и Денис Матвеенков от имени и по поручению ветерана возложили цветы на Мемориальном комплексе, расположенном на пересечении улицы Зои Космодемьянской и Нормандии-Неман, где покоятся останки советских военнопленных, погибших в фашистских концлагерях. В прошлом году здесь были захоронены Неизвестные солдаты, поднятые во время Вахты Памяти на Смоленщине.

Напомним, что в преддверии 75-летия Победы «Единая Россия» запустила онлайн-акции, одна из них - «Цветы Победы». Ее участники могут возложить цветы в память о героях от имени ветеранов Великой Отечественной войны, которые сегодня соблюдают меры предосторожности и находятся на самоизоляции.

По словам организаторов акции «Лица Победы», масштабная выставка портретов обязательно состоится. В планах организовать ее в сентябре. Федор Иванович Русаков пообещал прийти на нее лично.