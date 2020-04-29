2020-04-29T13:07:05+03:00
Общество

Свои антисептики

Вяземская компания получила лицензию на производство дезинфицирующих средств в аэрозольной упаковке.
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Фото: администрация Смоленской области.Фото: администрация Смоленской области.
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На предприятии во время визита в муниципалитет побывал глава региона.

- В связи с напряжённой эпидемиологической ситуацией мы приняли решение о запуске производства аэрозольного дезинфицирующего средства, основным действующим веществом которого является медицинский этиловый спирт – денатурат, - рассказала директор по развитию предприятия, кандидат химических наук Елена Хусаинова.

Глава Вяземского района Инна Демидова сообщила, что волонтёры, социальные службы и др. безвозмездно получили средства дезинфекции от предприятия. Елена Хусаинова также поблагодарила главу региона за то, что при поддержке департамента промышленности и торговли удалось в течение 3 дней обновить лицензию на производство, хранение и поставки продукции на основе диэтилового спирта. Это позволит производить антисептики не только в аэрозолях, но и в виде гелей и спреев. Обычно получение такой лицензии может занимать 1-2 месяца.

Однако пока продукция вяземской компании все-таки по закону относится к косметическим средствам. Планируется получить ещё один сертификат, который подтверждает соответствие продукции ГОСТу и техническим условиям, которые применяются к средствам дезинфекции.

- Елена Николаевна, я очень рад, что на территории нашей области работает предприятие, которое, перепрофилировав свои производственные мощности, приступило к выпуску антисептиков, - отметил Островский. - Эта продукция крайне важна и востребована в нынешний период распространения коронавирусной инфекции. Очень хорошо, что мои подчинённые смогли вам помочь в получении лицензии на производство дезинфицирующих средств и антисептиков. Поручаю вам, Игорь Анатольевич (Соколов, и.о. начальника департамента промышленности и торговли), оказать содействие компании в получении сертификата соответствия на выпускаемую продукцию в кратчайшие сроки, насколько это возможно, в соответствии с законодательством. Но самое главное, о чем я хочу попросить вас, Елена Николаева, - с учётом того, что эта продукция производится на Смоленщине, она должна в приоритетном порядке обеспечивать интересы жителей региона и реализовываться в нашей торговой сети.

Департамент промышленности и торговли, по словам Соколова, уже обратится в Центр стандартизации и метрологии с просьбой о скорейшем получении предприятием сертификата соответствия. Произведённые в Вязьме спиртосодержащие аэрозоли уже поставляются в крупнейшие торговые сети, представленные в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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