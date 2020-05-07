Актуальная мода

Во время рабочей поездки в Гагаринский район губернатор Алексей Островский побывал на фабрике, которая приступила к пошиву одноразовых и многоразовых защитных костюмов для учреждений здравоохранения региона.

Ответственная задача

Предприятие «Лео-стиль» специализируется на выпуске трикотажной и текстильной продукции, верхней одежды для детей, детских колясок. Новую продукцию фабрика освоила при содействии администрации области. Защитная одежда производится из нетканого материала тайвек.

- В настоящее время в связи с напряжённой эпидемиологической ситуацией мы начали производство многоразовых лицевых защитных масок, - рассказала генеральный директор группы компаний, в которую входит гагаринское предприятие, Ирина Кузнецова. - В дополнение к этому, активно приступили к пошиву защитных костюмов одноразового и многоразового использования для поставок их в учреждения здравоохранения области. При организации производства тесно сотрудничали с медицинскими работниками ближайших районов - они поделились профессиональным мнением о качественных характеристиках такого костюма. В настоящее время закупаем дополнительное оборудование для того, чтобы увеличить объёмы выпускаемой продукции - защитной одежды. В ближайшие дни департамент по здравоохранению предоставит нам актуальную информацию о еженедельной потребности медицинских учреждений в этих изделиях, и мы постараемся полностью её закрыть.

Сейчас на фабрике трудятся 86 швей, их средний возраст около 50 лет. На производстве, как заверяет руководство предприятия, соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы и требования, в том числе социальная дистанция.

Чтобы не прерывать работу

- Хочу отметить, что на работниках сейчас лежит очень большая нагрузка, - подчеркнула Ирина Кунецова. - К сожалению, профессия швеи не пользуется особой популярностью среди молодёжи. Но, несмотря ни на что, я уверена, мы справимся со всеми трудностями! Чтобы осуществлять деятельность без каких-либо ограничений по режиму работы, не- зависимо от эпидемиологической обстановки, мы направили в адрес профильного департамента пакет документов, необходимый для включения нашего производства в список системообразующих организаций и предприятий региона.

- Действительно, на региональном уровне утверждён перечень категорий организаций, индивидуальных предпринимателей и иных лиц, деятельность которых не запрещается и не приостанавливается на территории Смоленской области в период действия режима повышенной готовности, - подтвердил Алексей Островский. - Игорь Анатольевич (Соколов, и.о. начальника департамента промышленности и торговли), прошу вас оперативно проработать обращение компании и оказать содействие предприятию, ускорив принятие решения о его включении в перечень системообразующих предприятий и организаций региона.

- На данный момент в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки этот список пересматривается, - ответил Игорь Соколов. - Со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы ускорить процесс включения предприятия в перечень системообразующих предприятий.

- Алексей Владимирович, в это сложное для всех время мы считаем своим долгом помочь смолянам в пределах нашей компетенции и делаем всё возможное, чтобы обеспечить региональных медиков защитной одеждой, - подчеркнула Кузнецова.

- Я вам искренне благодарен за то, что вы перепрофилировали производство и ведёте эту работу, помогая областной власти обеспечивать потребности работников медицинских учреждений региона в средствах индивидуальной защиты, применение которых оградит пациентов и сотрудников больниц от потенциального заражения инфекционными заболеваниями. Сейчас это очень важно. Обязательно поможем вам с включением фабрики в перечень системообразующих организаций и предприятий Смоленской области, - заявил Алексей Островский.

ВАЖНО

Гагаринское предприятие при помощи областного департамента по здравоохранению намерено выявлять еженедельную потребность региона в защитных костюмах, чтобы полностью обеспечить ими медиков.