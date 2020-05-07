2020-05-07T11:03:32+03:00
Общество

«Бессмертный Полк - онлайн» идёт по региону

К акции подключились депутаты всех уровней
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Патриотическая акция «Бессмертный Полк» проходит в 2020 году в необычном формате. Фото: Смоленская областная Дума.Патриотическая акция «Бессмертный Полк» проходит в 2020 году в необычном формате. Фото: Смоленская областная Дума.
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Каждый смолянин сможет принять участие в ежегодной акции памяти, которая в этом году пройдёт в социальных сетях. Для этого нужно поменять главное фото профиля на фотографию своего героя, участника Великой Отечественной войны.

К акции уже подключились депутаты Государственной Думы от региона, депутаты Смоленской областной Думы, городского Совета, местные отделения Партии «Единая Россия», волонтеры Центра помощи гражданам.

Патриотическая акция «Бессмертный Полк» проходит в 2020 году в необычном формате. Фото: smolensk.er.ru.

Патриотическая акция «Бессмертный Полк» проходит в 2020 году в необычном формате. Фото: smolensk.er.ru.

Размещённые фотографии ветеранов Великой Отечественной войны подкреплены историями подвига предков. Ранее о своём родном дяде рассказала депутат Госдумы Ольга Окунева. Сергей Неверов выложил фото своего деда Неверова Терентия Иннокентьевича, который погиб в 1943 году в битве за освобождение Севска.

«Несколько дней бойцы 28-й отдельной Алтайской лыжной бригады отражали атаки моторизированных немецких и венгерских частей. Сибиряки дали себе слово, что враг на этом участке фронта пройдет дальше, только когда они все погибнут. И они сдержали свое слово... Алтайская бригада держалась три дня. Из 3,5 тысяч солдат и офицеров уцелело менее трехсот бойцов...», - подписал фото героя Сергей Иванович.

Патриотическая акция «Бессмертный Полк» проходит в 2020 году в необычном формате. Фото: smolensk.er.ru.

Патриотическая акция «Бессмертный Полк» проходит в 2020 году в необычном формате. Фото: smolensk.er.ru.

В семье депутата Госдумы Артема Турова сразу два героя - Владимир Архипов и Тимофей Туров, которые сражались за мирную жизнь своих детей и внуков. «Они дали жизнь моим родителям, мне и моим детям! Вечная слава и память героическому поколению», - написано на странице Артема Викторовича.

Депутаты Смоленской областной Думы Андрей Моргунов, Сергей Шелудяков, Ольга Васильева, Нина Куликовских также разместили фото предков на своих страницах в социальных сетях и мессенджерах.

Патриотическая акция «Бессмертный Полк» проходит в 2020 году в необычном формате. Фото: smolensk.er.ru.

Патриотическая акция «Бессмертный Полк» проходит в 2020 году в необычном формате. Фото: smolensk.er.ru.

«Мой дедушка - Куликовских Емельян Григорьевич, 1903 года рождения. Прошел всю войну до Германии. Для нас 13 внуков он был непререкаемым авторитетом и просто любимым дедушкой», - вспоминает координатор партийного проекта «Связь поколений», лидер поискового движения на Смоленщине Нина Куликовских.

Депутат Смоленского городского Совета, координатор Волонтерского центра по оказанию помощи гражданам Светлана Новикова вспоминает то, что рассказывала бабушка о своем родном брате: «Наш Миша рос добрым, смелым, веселым мальчиком», - часто повторяла нам бабушка. В 20 лет началась служба Михаила в Красной армии. Прикрывая переправу основных сил полка, он участвовал в отражении 7 контратак противника и лично уничтожил более ста гитлеровцев. Когда кончились патроны, Александров взял свой пулемёт как дубину и бросился на врагов. В рукопашной схватке он уничтожил трёх солдат. Через несколько дней, 15 августа 1944 года, ефрейтор Александров пропал без вести…Ефрейтору Александрову Михаилу Ефимовичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза», - говорится на странице в социальных сетях.

Патриотическая акция «Бессмертный Полк» проходит в 2020 году в необычном формате. Фото: smolensk.er.ru.

Патриотическая акция «Бессмертный Полк» проходит в 2020 году в необычном формате. Фото: smolensk.er.ru.

Из-за непростой эпидемиологической обстановки «Бессмертный полк» не сможет пройти по улицам города. Однако память о героях Великой Отечественной войны жива. Выразить благодарность бойцам, сражавшимся за мир, можно в своих аккаунтах в соцсетях. А для того, чтобы о предке узнало как можно больше людей, необходимо поставить единые хештеги акции #ЗнатьЧтобыПомнить и #ГодПамятиИСлавы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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