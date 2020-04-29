Вязьма против вируса

Вязьма оказалась на передовой борьбы с COVID-19 после того, как вирус проник в местный дом-интернат для престарелых и инвалидов (Вяземский ДИПИ). Как контролируется соблюдение требований объявленного в городе карантина, защищены ли медики и сотрудники полиции, работающие на КПП, и как себя чувствуют подопечные дома-интерната, проинспектировал глава региона во время рабочей поездки.

Город на контроле

В начале визита Алексей Островский проинспектировал работу одного из 4 КПП на въезде в Вязьму. Сотрудники полиции, обеспеченные средствами защиты, проверяют документы и бесконтактно измеряют температуру водителям. Также полицейские постоянно патрулируют улицы города, следя за тем, как жители соблюдают требования по минимизации посещения общественных мест. Поддержку полицейским оказывают сотрудники ОМОН Росгвардии.

Глава региона обратил внимание на то, что температуру на посту замеряют только водителям. На оперативном совещании в администрации города, он поручил своему заместителю Полине Хомайко направить медиков или волонтёров в помощь полиции, чтобы проводить термометрию у всех. Также Островский попросил руководителя регионального исполкома ОНФ Наталию Семенцову оказать содействие в масштабном развёртывании волонтёрской работы по поддержке вязьмичей, которые нуждаются в помощи.

Глава муниципалитета Инна Демидова рассказала, что в социальные учреждения, органы правопорядка и др. структуры поступили несколько тысяч средств защиты, безвозмездно переданных предприятиями. В аптеки поступают маски, произведённые благодаря поручениям губернатора на Смоленском электротехническом заводе. В районе работает волонтёрский центр. Добровольцы доставляют покупки пожилым людям, в том числе и живущим на селе, а кроме этого, шьют бесплатные маски для пенсионеров и инвалидов. Благодаря средствам областного бюджета выполнена дезинфекция 12 детских садов, где открыты группы для детей, родители которых продолжают работать. Власти города контролируют дезинфекцию подъездов, ведётся противовирусная обработка парков, скверов, дорог. Многие местные жители и предприятия оказывают помощь в борьбе с инфекцией.

- Инна Васильевна, спасибо за проделанную работу, обратился к Демидовой губернатор. - Я тоже посчитал необходимым помочь вязьмичам и приобрёл за свои личные средства 1000 масок. Прошу 500 масок передать для сотрудников и проживающих в Вяземском доме-интернате, где в настоящее время находится значительное число больных коронавирусом, а 500 масок – для медицинского персонала в Вяземскую ЦРБ.

Ресурсы для борьбы

В доме-интернате, по данным на 22 апреля, находилось 196 человек. За пожилыми людьми и инвалидами ухаживали 34 сотрудника и 16 волонтёров.

- По вашему поручению, Алексей Владимирович, все проживающие и персонал обеспечены горячим питанием, - доложила заместитель губернатора Вита Хомутова. - На эти цели в соответствии с вашим указанием было выделено свыше 1,3 млн руб. Отмечу, что в настоящее время для проживающих и сотрудников учреждения организовано четырёхразовое питание. Дом-интернат в достаточном объёме обеспечен масками и перчатками, количество защитных костюмов составляет 20 единиц. Силами организаций, подведомственных региональному департаменту по социальному развитию, в Вяземский ДИПИ переданы кислородные баллоны, средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы), противовирусные и жаропонижающие средства. Лекарствами дом-интернат обеспечен полностью.

О работе инфекционного госпиталя на базе вяземской ЦРБ рассказала Полина Хомайко. По её словам, в нём развёрнуто достаточное количество инфекционных коек, имеется 6 аппаратов ИВЛ. Для оказания помощи больным COVID-19 задействовано 8 врачей, из которых анестезиолога-реаниматолога, и 20 человек среднего медицинского персонала. Получена партия лицевых масок, защитных костюмов, очков для обеспечения безопасности врачей. Из федеральных средств, поступивших в регион, почти 11 млн руб. будет направлено на приобретение дополнительного оборудования для вяземского инфекционного госпиталя.

В доме-интернате

Губернатор по видеосвязи также обратился к Михаилу Шипилову, который по его поручению был направлен в Вяземский ДИПИ исполнять обязанности директора:

- Я приехал в Вязьму, чтобы оценить на месте, как в городе соблюдаются ограничительные мероприятия, которые введены на основании моего указа. Посчитал своим долгом выйти на связь с вами, трудовым коллективом и, самое главное, – с жителями вашего дома-интерната. В первую очередь, Михаил Васильевич, позвольте поблагодарить вас за то, что в этот непростой период вы дали своё согласие возглавить учреждение. Как мне докладывают мои подчинённые, вы эффективно решаете поставленные задачи. Также я хотел поблагодарить весь трудовой коллектив, который в условиях карантинных мероприятий фактически находится на изоляции и в круглосуточном режиме оказывает помощь пожилым людям и инвалидам. Как в целом, Михаил Васильевич, обстановка в учреждении, как настроение в коллективе и у проживающих?

- Сейчас ситуация стабилизировалась, но почивать на лаврах пока ещё рано, - рассказал Шипилов. - Всё-таки наш контингент – это люди пожилого возраста, которые находятся в группе риска. На сегодняшний день все проживающие чувствуют себя удовлетворительно.

Далее губернатор пообщался с Анной Андреевной Дроздовой, проживающей в доме-интернате.

- Самочувствие нормальное, Алексей Владимирович! - рассказала пенсионерка. - За нами очень хорошо ухаживают, кормят хорошо. Всем довольна! Относятся очень хорошо – хотелось бы лучше, да лучше и быть не может.

- Я вам желаю здоровья – это самое главное, Анна Андреевна. Всего вам самого-самого доброго. Передавайте привет всем вашим соседям от меня.