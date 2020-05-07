2020-05-07T11:03:32+03:00
Общество

Держать цены в узде

Губернатор призвал УФАС тщательно контролировать ситуацию с ценообразованием на лекарства и защитные маски, а также продукты и товары первой необходимости.
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Губернатор призвал УФАС тщательно контролировать ситуацию с ценообразованием на лекарства и защитные маски, а также продукты и товары первой необходимости. Фото: pixabay.com.Губернатор призвал УФАС тщательно контролировать ситуацию с ценообразованием на лекарства и защитные маски, а также продукты и товары первой необходимости. Фото: pixabay.com.
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В администрации области состоялась рабочая встреча губернатора Алексея Островского с руководителем управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Смоленской области Владимиром Фоминым. Они обсудили актуальные вопросы взаимодействия органов исполнительной власти и УФАС по развитию конкурентной среды на Смоленщине в условиях режима повышенной готовности. В частности, речь шла о мерах, направленных на выявление и пресечение нарушений антимонопольного законодательства при ценообразовании на лекарственные препараты и медицинские изделия, продукты питания, товары первой необходимости.

Обращаясь к руководителю регионального управления ФАС, губернатор акцентировал особое внимание на необходимости выстроить эффективное межведомственное взаимодействие в этом направлении.

- Владимир Михайлович (Фомин), развитие конкуренции и пресечение нарушений антимонопольного законодательства со стороны доминирующих (занимающих долю более 50% на рынке определённого товара) хозяйствующих субъектов является общей задачей для региональных властей, органов местного самоуправления и подразделений Федеральной антимонопольной службы, - отметил глава региона. - Рассчитываю, что взаимодействие в данном направлении между администрацией области и структурой, которую вы возглавляете, будет и в дальнейшем строиться столь же конструктивно. Со своей стороны готов оказывать максимальное содействие антимонопольной службе по всем возникающим вопросам.

Также хочу подчеркнуть, что в нынешних условиях пандемии коронавируса обеспечение безопасности жизни и здоровья смолян приобретает особую актуальность. В связи с этим необходимо уделить самое пристальное внимание контролю за ситуацией с ценообразованием на наиболее востребованные сейчас у потребителей категории товаров и продуктов - защитные маски, лекарства, в том числе входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, социально значимые продукты и товары (хлебобулочные изделия, крупы, мясо, яйца, масло, а также овощи и фрукты). Крайне важно, чтобы в условиях режима повышенной готовности все участники рынка сохраняли социальную ответственность. Прошу вас совместно с региональным управлением Роспотребнадзора держать эти вопросы на особом контроле и в случае выявления необоснованного повышения цен своевременно передавать информацию в прокуратуру.

- Алексей Владимирович, полностью с вами согласен. В свою очередь УФАС по Смоленской области осуществляет мониторинг ценовой ситуации на региональном потребительском рынке

и в случае необходимости принимает все необходимые меры антимонопольного реагирования. Продолжим эту работу и в дальнейшем, - заверил Фомин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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