Обновление города

Губернатор Алексей Островский во время рабочей поездки по Смоленску проверил качество работ по модернизации освещения на улицах, а также оценил обновлённый скейт-парк на проспекте Гагарина и концепцию благоустройства общественной территории у мемориала «Танк Т-34» на улице Кутузова.

В память о военном лихолетье

Рабочая поездка главы региона началась у мемориала «Танк Т-34», который запланировано благоустроить в 2020 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Напомним, что эту общественную территорию для реконструкции выбрали сами жители города во время рейтингового голосования. Губернатор попросил проинформировать, как городские власти планируют проводить комплексное благоустройство этого знакового для смолян места.

- Уже разработан дизайн-проект благоустройства, который предполагает реставрацию и создание подсветки памятника «Танк Т-34», укладку брусчатки различных цветовых вариантов, установку лавочек и урн, - рассказала заместитель главы города Смоленска по городскому хозяйству Анна Пархоменко.

Глава города Андрей Борисов добавил, что перед мемориалом планируется обустроить парковку, привести в порядок площадку напротив танка, а также заменить освещение.

- С учётом особого исторического значения этого памятника, как вы совершенно справедливо отметили, Анна Васильевна (Пархоменко), я как житель города хочу быть уверенным, что в рамках благоустройства внешний вид этой общественной территории кардинально изменится, - отметил Алексей Островский. - Я только что проезжал мимо реконструированного в позапрошлом году сквера «Крылатые земляки» на пересечении улиц Фрунзе и Кутузова в Заднепровском районе и могу сказать, что сейчас, в вечернее время, он, конечно, выглядит совершенно иначе, чем это было ранее. Поэтому рассчитываю, что в День освобождения Смоленщины мы с вами здесь сможем встретиться и вместе со смолянами порадоваться благоустроенной территории.

Безопасность для экстремалов

Новый скейт-парк стал масштабнее, интереснее, безопаснее. Фото: администрация Смоленской области.

Далее глава региона оценил итоги реконструкции скейт-парка на проспекте Гагарина. Ранее, также во время одной из рабочих поездок по городу, губернатор обратил внимание чиновников на неудовлетворительное состояние спортивного объекта.

- Уважаемые коллеги, мы с вами не так давно здесь встречались, и я дал поручение провести обновление данного скейт-парка в интересах смоленской молодёжи, которая увлекается экстремальным катанием и обратилась ко мне с соответствующей просьбой, - напомнил глава региона. - Таких ребят у нас достаточно много, и уже давно возникла необходимость оборудовать для них современную площадку, чтобы занятия экстремальным спортом проходили интересно и, главное, безопасно для здоровья. Хотел бы узнать у вас, Андрей Александрович (Борисов), и у вас, Георгий Николаевич (Грец, ректор Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, на территории которой размещён скейт-парк), что сделано в рамках исполнения моих поручений и тех договорённостей, которые были достигнуты?

Андрей Борисов рассказал, что площадка полностью обновлена: взамен пяти старых элементов на площадке разместили 12 новых фигур, отвечающих всем требованиям безопасности. Теперь скейт-парк подходит для катания и тренировок спортсменов любого уровня подготовки, а также пригоден для проведения соревнований.

- Алексей Владимирович, хочу выразить огромные слова благодарности за содействие в реконструкции этого спортивного объекта, - добавил Георгий Грец. - Я однозначно уверен, что он будет востребован среди молодёжи после снятия ограничительных мероприятий. Обновлённый скейт-парк стал многофункциональным, и аналогов ему в Смоленской области нет. В дальнейшем мы планируем его использовать для учебно-тренировочных занятий студентов нашего вуза. Алексей Владимирович, со своей стороны мы будем выполнять все взятые на себя обязательства - в ближайшее время здесь будут установлены системы видеонаблюдения и освещения.

- Георгий Николаевич, я благодарю вас за эту инициативу и считаю, что она очень правильная, - отметил губернатор. - Уверен, что если здесь будет хорошее освещение, то любители экстремальных видов спорта смогут заниматься в скейт-парке в любое удобное для них время.

Новый свет

Ранее глава региона дал руководству областного центра поручение модернизировать освещение в городе, заключив энергосервисный контракт. Результат работ Алексей Островский проинспектировал во время рабочей поездки.

- Администрация города в ноябре прошлого года заключила энергосервисный контракт с компанией «Световые технологии ЭСКО», - рассказал губернатору Андрей Борисов. - За 120 дней осуществлён демонтаж старых светильников и монтаж новых светодиодных светильников в количестве более 14,6 тыс. штук, монтаж 276 шкафов управления наружным освещением, работающих в том числе в автоматическом режиме. В рамках социальной инициативы инвестор за счёт собственных средств организовал систему современной подсветки одной из главных достопримечательностей Смоленска - Свято-Успенского кафедрального собора. Кроме этого, до конца мая компания, также в рамках социальной инициативы, установит освещение на улице Черняховского от дома №30 до №40 вблизи Реадовского парка, что не предусмотрено энергосервисным контрактом. Очень много обращений поступало от жильцов этой улицы, которые жаловались на отсутствие фонарей.

- Андрей Александрович, в первую очередь я благодарю вас как главу города и возглавляемую вами администрацию за оперативное выполнение данного мною поручения, а также за работу с инвестором по реализации ряда социальных инициатив, - обратился к Борисову губернатор. - Крайне признателен вам, Алексей Петрович (Аникин, гендиректор компании, модернизировавшей освещение), за то, что откликнулись на просьбу местных властей. Очень радует, что на улице Черняховского появится освещение, которого здесь никогда не было. А Свято-Успенский кафедральный собор является визитной карточкой нашего города. И его современная подсветка, безусловно, привлечёт внимание смолян и гостей Смоленска.

В принципе, это и есть начало той работы, которую я также поручал проводить - речь идёт об оборудовании освещения на тех улицах города, где его ранее не было. И хорошо, что начинаем с такой оживлённой и густонаселённой улицы, как улица Черняховского.

Генеральный директор компании Алексей Аникин рассказал, что условия контракта предусматривали не только замену светильников, но и модернизацию шкафов управления уличным освещением, контроль и мониторинг каждого пункта включения освещения.

- Буквально сегодня мы убедились, что новый подход позволяет оперативно устранять возникающие неполадки - на исправление одной аварии на сетях уличного освещения, связанной с погодными условиями, затрачено всего 24 минуты! - отметил Аникин. - Также хочу рассказать, что на данный момент более 2 тыс. светильников в городе управляются дискретно - мы задаём для них разные «сценарии», корректируем яркость. Есть два режима работы. Первый - автоматический, согласно которому в 22:30 снижается яркость светильников на 30%, а затем и на 50%. Такая схема позволяет существенно экономить бюджетные средства - по нашим подсчётам, это около 3 млн руб. в год. Второй режим позволяет точечно настраивать элементы уличного освещения.

В рамках реализации энергосервисного контракта в Единой дежурно-диспетчерской службе создано рабочее место диспетчера по управлению и контролю за всем уличным освещением города, что позволит в режиме онлайн мониторить работу системы, а в случае аварийных ситуаций - своевременно на них реагировать.

- Спасибо большое, что помогли нам улучшить качество освещения в областном центре. И что немаловажно - сэкономить средства городского бюджета, - подчеркнул губернатор. - Проблема неудовлетворительного освещения улиц уже давно стояла на повестке дня и вызывала справедливые нарекания горожан. Благодарю за взаимодействие.