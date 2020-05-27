Школа в период пандемии

Будут ли ещё проводиться дистанционные занятия для смоленских школьников? Как с учётом эпидситуации планируется организовать ЕГЭ?

Непростые вопросы работы системы образования в период пандемии обсудили на рабочем совещании в областной администрации, которое прошло под председательством губернатора Алексея Островского в формате видеоконференцсвязи.

Классные часы

- Уважаемые коллеги, необходимость проведения данного совещания обусловлена тем, что проблематика, которую нам предстоит обсудить, так или иначе затрагивает интересы значительного количества смолян, прежде всего школьников и их родителей, - обратился к участникам губернатор. - Из-за распространения коронавирусной инфекции мы были вынуждены внести коррективы в организацию учебного процесса в общеобразовательных организациях. На протяжении последнего времени ко мне поступают многочисленные обращения жителей региона в социальных сетях, смоляне звонят по телефону в приёмную и спрашивают, как будет организован образовательный процесс в нашей области в течение мая в связи с введёнными ограничениями.

Заместитель губернатора Вита Хомутова начала своё выступление с ответа на вопрос о работе школ в мае:

- В системе образования нашего региона действуют 269 общеобразовательных организаций, в которых учатся свыше 93,2 тыс. школьников. В соответствии с указом главы региона «О введении режима повышенной готовности» в данных учреждениях продолжается учебный процесс с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 15 мая завершилась аттестация по всем предметам учебного плана учащихся с 1-го по 8-й классы. Однако в целях обеспечения занятости и организации досуга школьников им до 30 мая предоставлена возможность принимать участие в мероприятиях, предусмотренных программами по воспитанию и социализации, которые реализуются в образовательных организациях в дистанционном режиме. Занятия для детей проводятся в основном в формате классных часов, не предусматривающих выполнение домашних заданий. Подчеркну, что данные программы реализуются исключительно по желанию родителей, мы находимся в постоянном контакте с ними, осуществляем непрерывный контроль реализации этой деятельности.

Профильный вице-губернатор также проинформировала Алексея Островского о работе дежурных групп для учеников младших классов:

- В них присматривают и ухаживают за учениками 1-4-х классов, родители которых в условиях пандемии продолжают осуществлять трудовую деятельность. На сегодняшний день в области действуют две дежурные группы. Приём в них осуществляется с соблюдением всех санитарных и эпидемиологических требований.

Вопрос об экзаменах

Отдельно Вита Хомутова остановилась на вопросах, волнующих старшеклассников их родителей:

- Аттестация учеников 10-х классов будет завершена до 23 мая, - сообщила она. - Что касается учащихся 9-х и 11-х классов, то с 15 мая они продолжают своё обучение только по тем предметам, которые будут сдавать в рамках государственной итоговой аттестации (ГИА), а с 1 июня у них начнутся консультации по подготовке к экзаменам.

Со стороны профильного департамента подготовительные мероприятия к государственной итоговой аттестации проходят в штатном режиме - уже изданы необходимые нормативно-правовые акты для их проведения, подходит к концу процесс обучения специалистов, которых мы будет привлекать к проведению ГИА, завершены конкурсные процедуры на осуществление видеонаблюдения в пунктах проведения экзамена, а также в региональном Центре оценки качества образования (г. Смоленск, ул. Марины Расковой, д. 11а).

При этом важно отметить, что на данный момент нет чёткого представления о том, как будет проходить единый государственный экзамен (ЕГЭ) и основной государственный экзамен (ОГЭ). Пока мы ориентируемся только на официальную информацию и решения, поступающие от Министерства просвещения РФ, а также от Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Для получения аттестата об основном общем образовании и среднем общем образовании ОГЭ 9-м классам и ЕГЭ 11-м классам в этом году сдавать не нужно. Аттестаты будут выданы всем выпускникам на основе итоговых годовых оценок. Если ОГЭ в 2020 году проводиться вообще не будет, то ЕГЭ придётся сдавать только тем, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.

По словам Хомутовой, в день ЕГЭ экзаменуемым будут бесконтактно измерять температуру тела при входе в пункты проведения экзаменов. Все аудитории и классы предварительно продезинфицируют. Выпускников рассадят с соблюдением дистанции в полтора метра. Самый массовый государственный экзамен по русскому языку планируется провести не за один, а за два дня, чтобы избежать скопления ребят в пунктах его сдачи.

В ряде школ области рассматривают вариант организации последних звонков в дистанционном режиме. А выпускные вечера пока переносятся на более поздний срок, который будет зависеть от даты окончания ЕГЭ, эпидобстановки в регионе и будет согласован с Роспотребнадзором.

Ситуация неопределённости

Алексей Островский также поинтересовался, есть ли острые вопросы, которые вызывают тревогу у родителей школьников.

- Алексей Владимирович, все проблемные вопросы решаются в рабочем порядке, - заверила Хомутова. - Но хочу сказать, что обращений от родителей очень много, они крайне обеспокоены, особенно это касается родителей выпускников 9-х и 11-х классов.

- Вита Михайловна, с учётом важности и значимости данного вопроса прошу вас и сотрудников курируемого вами профильного департамента держать этот вопрос на особом контроле и внимательно работать с каждым конкретным родителем и его обращением. Такая же установка должна быть дана всем отделам и комитетам образования в муниципалитетах, - поручил губернатор.

Инна МАКАРОВА

Коллаж Кирилла Будаева

ВАЖНО

21 мая Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса позволяет провести ЕГЭ по всей стране. Экзамены начнутся 29 июня. Школы помогут выпускникам, планирующим поступать в вузы, подготовиться к ним дистанционно. У тех, кто не сможет по весомым причинам прийти на госэкзамен, появится возможность сдать его в августе. По словам президента, дополнительные периоды сдачи следует также предусмотреть не только летом, но и в течение следующего учебного года.