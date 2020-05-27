В Брянской мясной компании «Мираторга» десятки сотрудников имеют пять и более детей. Многим многодетным мамам и папам ещё нет и 30 лет. Что неудивительно - работа в крупнейшем агрохолдинге страны позволяет даже молодым специалистам обрести стабильный доход и уверенность в завтрашнем дне. Впрочем, главным богатством для таких героических родителей всегда остаётся их большая семья.

Лапочки дочки

Фото: пресс-служба компании.

46-летняя Людмила Филимонова, оператор-животновод из Трубчевского подразделения, не только трижды мама, но и четырежды бабушка. Правда, две старшие дочки уже выросли и разъехались по разным городам, зато внимания требует младшая, которой всего восемь лет.

- Не знаю, как бы я без неё жила. Смысла не было бы. Дети - это счастье. Если они растут в любви, то отвечают взаимностью. Моя маленькая помощница, например, сейчас заносит цыплят в дом. Даже за поросёнком ухаживает, когда я на работе. А встречает меня всегда с распростёртыми объятиями, - поделилась Людмила.

Но и эта девочка скоро вырастет и покинет семейное гнездо. А потому женщина поставила цель - построить большой дом, чтобы периодически собирать под своим крылом всю семью. И уже начала осуществлять мечту.

- Блоки приобрела за материнский капитал, а на зарплату закупила цемент и прочий расходный материал, чего не могла себе позволить ещё пару лет назад, когда работала продавцом в магазине за копейки. А в этом месяце и премию получила. К тому же теперь мне и труд в радость - на ферме я связана с землёй, животными, природой, отчего лично у меня душа просто отдыхает.

Все свои

Фото: пресс-служба компании.

44-летний водитель транспортной службы Почепского подразделения Владимир Лукашов имеет всего двоих внуков. Зато у него семь дочек и сыновей. И несмотря на то, что пять из них - приёмные, все давно стали одной дружной семьёй.

- У меня непослушных детей нет, все друг друга и поддержат, и нам с женой по хозяйству помогут. Двое сыновей сейчас служат, а старшая дочь получила от органов опеки квартиру в Почепе, и теперь у неё своё жильё, но они с внучкой приезжают в гости. В доме всегда много людей, не представляю, как было бы плохо, если б он пустовал. Трудно не вырастить детей, а пристроить их потом по жизни. Кстати, сын в этом году как раз оканчивает Трубчевский политехнический техникум по специализации механизация сельского хозяйства и, возможно, пойдёт трактористом в нашу компанию.

Лучше больше

Фото: пресс-служба компании.

А 37-летний Антон Конюхов, инженер транспортной службы Мглинского подразделения, только ждёт внуков. Через пару-тройку лет. Ведь сын - спортсмен и, возможно, будущий военный - уже старшеклассник.

- У меня четверо детей, и, считаю, чем их больше, тем с ними проще совладать. Когда ребёнок один, ему надо уделять 100 процентов своего времени. Двое уже гуляют парой. А трое и больше - чуть ли не маленький садик, где тебе, как воспитателю, остаётся следить, чтобы малыши сильно не баловались. Хотя, если отвлечься, может случиться и маленький «Армагеддон», - смеётся Антон. - Зато в большой семье точно не соскучишься!

Четыре года назад Антон поменял международные перевозки и долгие командировки на работу рядом с домом, чтобы стать ближе к жене и требующим отцовского внимания мальчишкам. Устроился в крупнейший агрохолдинг водителем, дослужился до руководящей должности и обзавёлся за это время двумя дочками.

СПРАВКА

Настоящим семейным праздником для сотрудников компании и их близких стал турнир «Русское Родео», традиционно проходящий осенью в Жуковском районе. Запоминается такой отдых и взрослым, и детям, на радость которым всегда готовится большая развлекательная программа.