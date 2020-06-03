Проверим на практике

Практическое задание

Демонстрационный экзамен будет проходить по стандартам WorldSkills: выпускники должны на современном оборудовании выполнить конкретное практическое задание с использованием строго определённых расходных материалов. Результаты будут оценивать независимые эксперты: работодатели и представители учебных заведений из разных регионов страны.

С 2020 года согласно новым федеральным государственным образовательным стандартам демонстрационный экзамен станет обязательной частью государственной итоговой аттестации. Без него выпускники просто не смогут получить диплом.Проведение демонстрационного экзамена входит в число основных показателей реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

- С 2018 года началось развитие материально-технической базы профессиональных образовательных организаций благодаря вашему, Алексей Владимирович, решению о ежегодном выделении 9 млн руб. на оснащение учебных мест по специальностям и профессиям из приоритетных направлений подготовки кадров, создание специализированных центров компетенций, - рассказала и.о. начальника департамента по образованию и науке Елена Талкина. - Это позволяет нам ежегодно на высоком уровне проводить региональные чемпионаты профессионального мастерства WorldSkills, соревновательные площадки которых вы традиционно посещаете.

Благодаря грантовой поддержке из федерального бюджета, а также софинансированию из средств бюджета области в 2019 году созданы 10 мастерских по направлениям «Строительство» и «Промышленные и инженерные технологии». Они оснащены высокотехнологичным оборудованием, соответствующим требованиям стандартов WorldSkills. В 2020 году планируется оснастить ещё пять мастерских по направлению «Информационно-коммуникационные технологии». Только в 2019 году на право оценки демонстрационного экзамена обучили около 300 экспертов.

Рабочие материалы

Однако профессиональные образовательные организации нуждаются в ежегодном финансировании для обеспечения экзаменационных рабочих мест расходными материалами. И хотя с 2019 года в рамках областной государственной программы «Развитие образования в Смоленской области» выделяется 1,5 млн руб. на проведение демонстрационного экзамена, этих средств мало.

- Уже в этом году этих средств оказалось недостаточно, и по вашему, Алексей Владимирович, поручению на эти цели из средств областного бюджета было выделено дополнительно более 800 тыс. руб., которые будут направлены на закупку расходных материалов без учёта оборудования и оплаты работы экспертов, - рассказала Талкина.- Учитывая высокую значимость вопроса, прошу вас, уважаемый Алексей Владимирович, рассмотреть возможность выделения дополнительных денежных средств на проведение демонстрационного экзамена на территории Смоленской области в 2021 году и в последующие годы.

К слову, в нынешнем году демонстрационный экзамен по 10 компетенциям сдают 237 выпускников. Вместе с тем ожидается ежегодный прирост количества выпускников, сдающих его, и компетенций. Так, в 2021 году проходить аттестацию в данном формате будут около 430 выпускников, а количество компетенций вырастет до 12, поэтому на закупку расходных материалов потребуются дополнительные средства из областного бюджета.

- Напишите на моё имя служебную записку с визой курирующего ваш департамент заместителя Виты Михайловны Хомутовой, и я дам поручение Гусеву (Алексей Александрович, заместитель губернатора - начальник департамента имущественных и земельных отношений) изыскать необходимые средства, - ответил Алексей Островский.