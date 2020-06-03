Региональный оргкомитет подвел итоги предварительного голосования в Смоленске
Завершилось предварительное голосование «Единой России». Всю прошлую неделю, с 25 по 31 мая, жители Смоленска выбирали кандидатов, которые в сентябре представят партию на выборах в депутаты городского Совета. В процедуре приняли участие 10 708 смоленских избирателей.
«Мы работали в непривычных для нас условиях пандемии. Вместо дебатов были видеопрезентации, сама процедура голосования длилась в течение недели. Тем не менее, партия осталась верна своей процедуре, и она состоялась», – рассказал секретарь Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Ляхов.
Он также особо отметил, что предварительное голосование открыло еще больше новых лиц. Свои кандидатуры выдвинули врачи, предприниматели, городские активисты, актеры и блогеры. 31 кандидат – моложе 35 лет. Всего – 123 человека.
Региональный оргкомитет подвел итоги предварительного голосования в Смоленске. Фото: smolensk.er.ru.
«Главная задача предварительного голосования – отбор лучших кандидатов. Надеемся, что их последующее выдвижение на выборы пойдет на пользу нашим гражданам, – отметил Игорь Ляхов. – Надеемся, что они будут нести ответственность и перед своими коллегами, и перед избирателями. Мы, как руководство партии в регионе, проследим, чтобы победители сентябрьских выборов достойно представляли фракцию «Единая Россия» в Смоленском городском Совете».
Для юриста Михаила Радченкова опыт предварительного голосования стал новым. Кандидат присоединился к работе Волонтерского центра «Единой России» и создал штаб по оказанию правовой помощи смолянам, пострадавшим в период пандемии.
«Борьба была напряженная. Предварительное голосование для меня прошло как полноценные выборы. Для всех участников были равные условия. Кто боролся, работал с избирателями и помогал им, тот и победил. Я знаю проблемы жителей моего округа и не хочу оставаться в стороне», – рассказал Радченков.
Региональный оргкомитет проанализировал всю информацию о ходе предварительного голосования в областном центре. «Жалоб на нарушения, которые могли бы повлиять на итоги предварительного голосования, в адрес регионального оргкомитета не поступило», – подчеркнул руководитель регионального исполкома «Единой России» Артем Малащенков.
Региональный оргкомитет подвел итоги предварительного голосования в Смоленске. Фото: smolensk.er.ru.
Ранее в воскресенье, 31 мая, итоги недельного электронного голосования подвел Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. «Предварительное голосование успешно состоялось. Хочу искренне поблагодарить граждан, которые нашли время проголосовать. Сказать большое спасибо коллегам-однопартийцам, которые занимались организацией этой процедуры в крайне непростых условиях. Вы проделали большую работу, чтобы люди могли решить, кого «Единая Россия» должна выдвинуть на выборах в сентябре. Особые слова благодарности – нашим кандидатам, которые в этом году проявили большую активность», – сказал председатель партии.
Предварительное голосование для «Единой России» – это процесс обновления партийных рядов. Этот сезон в корне отличался от предыдущих, прежде всего, в переводе всей процедуры в онлайн-формат. Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней сложности, интерес к предварительному голосованию возрос, и средний по стране конкурс на место составил более 4,5 человек, что выше, чем в прошлом году (4,2). Смоленская область вошла в число регионов с наибольшей активностью кандидатов и высоким конкурсом на место (7,2).
Участники прошли серьезную проверку. Однако это только начало. Впереди – старт масштабной избирательной кампании. В сентябре смолянам предстоит избрать 1056 депутатов как в Смоленский городской Совет, так и в представительные органы 25 районов области.
Результаты электронного предварительного голосования:
Одномандатный избирательный округ № 1
Косых Вадим Вячеславович
Одномандатный избирательный округ № 2
Павлов Евгений Александрович
Одномандатный избирательный округ № 3
Рыкалов Владимир Иванович
Одномандатный избирательный округ № 4
Леонов Валерий Михайлович
Одномандатный избирательный округ № 5
Николаенков Михаил Викторович
Одномандатный избирательный округ № 6
Баранов Максим Михайлович
Одномандатный избирательный округ № 7
Осипов Сергей Сергеевич
Одномандатный избирательный округ № 8
Самусенков Павел Евгеньевич
Одномандатный избирательный округ № 9
Маслаков Сергей Васильевич
Одномандатный избирательный округ № 10
Моисеенков Григорий Александрович
Одномандатный избирательный округ № 11
Радченков Михаил Олегович
Одномандатный избирательный округ № 12
Шумейко Николай Николаевич
Одномандатный избирательный округ № 13
Новикова Светлана Алексеевна
Одномандатный избирательный округ № 14
Левант Дмитрий Яковлевич
Одномандатный избирательный округ № 15
Макарова Виктория Николаевна
Одномандатный избирательный округ № 16
Эфрон Александр Григорьевич
Одномандатный избирательный округ № 17
Верейкин Александр Сергеевич
Одномандатный избирательный округ № 18
Дижиченко Раиса Леонидовна
Одномандатный избирательный округ № 19
Рудак Евгений Николаевич
Одномандатный избирательный округ № 20
Овсянкин Анатолий Васильевич
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 1
1. ЗЕЛЕНСКИЙ Александр Андреевич
2. РЫКАЛОВ Владимир Иванович
3. МАНДРИКОВА Светлана Станиславовна
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 2
1. КОНЗАФАРОВ Андрей Петрович
2. ПАВЛОВ Евгений Александрович
3. ЛЕОНОВ Валерий Михайлович
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 3
1. ПАНЕНКО Виталий Витальевич
2. ДЕНИСЕНКОВ Юрий Александрович
3. ЖАРИКОВ Семён Владимирович
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 4
1. САМУСЕНКОВ Павел Евгеньевич
2. БЕЛОКОПЫТОВ Максим Вячеславович
3. КОРНЕЕВ Иван Михайлович
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 5
1. РАДЧЕНКОВ Михаил Олегович
2. СМОЛЯКОВ Олег Михайлович
3. ЖУСТАРЁВ Александр Сергеевич
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 6
1. МОИСЕЕНКОВ Григорий Александрович
2. КИСЕЛЁВ Максим Владимирович
3. СКОМОРОЩЕНКО Дмитрий Сергеевич
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 7
1. ШАБЕЛЬНИК Виктор Владимирович
2. ОДИНЦОВА Людмила Владимировна
3. ЧЕРНОВА Наталья Сергеевна
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 8
1. СКИДАНОВ Андрей Анатольевич
2. ИВАНОВА Нина Анатольевна
3. ЗЮЗИКОВА Любовь Владимировна
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 9
1. МИХАЛЕВ Денис Федорович
2. БОДРАЯ Елена Алексеевна
3. КУДРЯВЦЕВА Светлана Владимировна
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 10
1. НОВИКОВА Светлана Алексеевна
2. ЦЫГАНОВ Егор Евгеньевич
3. КАПАЕВА Любовь Валерьевна
ИСТОЧНИК KP.RU