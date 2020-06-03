Завершилось предварительное голосование «Единой России». Всю прошлую неделю, с 25 по 31 мая, жители Смоленска выбирали кандидатов, которые в сентябре представят партию на выборах в депутаты городского Совета. В процедуре приняли участие 10 708 смоленских избирателей.

«Мы работали в непривычных для нас условиях пандемии. Вместо дебатов были видеопрезентации, сама процедура голосования длилась в течение недели. Тем не менее, партия осталась верна своей процедуре, и она состоялась», – рассказал секретарь Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Ляхов.

Он также особо отметил, что предварительное голосование открыло еще больше новых лиц. Свои кандидатуры выдвинули врачи, предприниматели, городские активисты, актеры и блогеры. 31 кандидат – моложе 35 лет. Всего – 123 человека.

Региональный оргкомитет подвел итоги предварительного голосования в Смоленске. Фото: smolensk.er.ru.

«Главная задача предварительного голосования – отбор лучших кандидатов. Надеемся, что их последующее выдвижение на выборы пойдет на пользу нашим гражданам, – отметил Игорь Ляхов. – Надеемся, что они будут нести ответственность и перед своими коллегами, и перед избирателями. Мы, как руководство партии в регионе, проследим, чтобы победители сентябрьских выборов достойно представляли фракцию «Единая Россия» в Смоленском городском Совете».

Для юриста Михаила Радченкова опыт предварительного голосования стал новым. Кандидат присоединился к работе Волонтерского центра «Единой России» и создал штаб по оказанию правовой помощи смолянам, пострадавшим в период пандемии.

«Борьба была напряженная. Предварительное голосование для меня прошло как полноценные выборы. Для всех участников были равные условия. Кто боролся, работал с избирателями и помогал им, тот и победил. Я знаю проблемы жителей моего округа и не хочу оставаться в стороне», – рассказал Радченков.

Региональный оргкомитет проанализировал всю информацию о ходе предварительного голосования в областном центре. «Жалоб на нарушения, которые могли бы повлиять на итоги предварительного голосования, в адрес регионального оргкомитета не поступило», – подчеркнул руководитель регионального исполкома «Единой России» Артем Малащенков.

Региональный оргкомитет подвел итоги предварительного голосования в Смоленске. Фото: smolensk.er.ru.

Ранее в воскресенье, 31 мая, итоги недельного электронного голосования подвел Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. «Предварительное голосование успешно состоялось. Хочу искренне поблагодарить граждан, которые нашли время проголосовать. Сказать большое спасибо коллегам-однопартийцам, которые занимались организацией этой процедуры в крайне непростых условиях. Вы проделали большую работу, чтобы люди могли решить, кого «Единая Россия» должна выдвинуть на выборах в сентябре. Особые слова благодарности – нашим кандидатам, которые в этом году проявили большую активность», – сказал председатель партии.

Предварительное голосование для «Единой России» – это процесс обновления партийных рядов. Этот сезон в корне отличался от предыдущих, прежде всего, в переводе всей процедуры в онлайн-формат. Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней сложности, интерес к предварительному голосованию возрос, и средний по стране конкурс на место составил более 4,5 человек, что выше, чем в прошлом году (4,2). Смоленская область вошла в число регионов с наибольшей активностью кандидатов и высоким конкурсом на место (7,2).

Участники прошли серьезную проверку. Однако это только начало. Впереди – старт масштабной избирательной кампании. В сентябре смолянам предстоит избрать 1056 депутатов как в Смоленский городской Совет, так и в представительные органы 25 районов области.

Результаты электронного предварительного голосования:

Одномандатный избирательный округ № 1

Косых Вадим Вячеславович

Одномандатный избирательный округ № 2

Павлов Евгений Александрович

Одномандатный избирательный округ № 3

Рыкалов Владимир Иванович

Одномандатный избирательный округ № 4

Леонов Валерий Михайлович

Одномандатный избирательный округ № 5

Николаенков Михаил Викторович

Одномандатный избирательный округ № 6

Баранов Максим Михайлович

Одномандатный избирательный округ № 7

Осипов Сергей Сергеевич

Одномандатный избирательный округ № 8

Самусенков Павел Евгеньевич

Одномандатный избирательный округ № 9

Маслаков Сергей Васильевич

Одномандатный избирательный округ № 10

Моисеенков Григорий Александрович

Одномандатный избирательный округ № 11

Радченков Михаил Олегович

Одномандатный избирательный округ № 12

Шумейко Николай Николаевич

Одномандатный избирательный округ № 13

Новикова Светлана Алексеевна

Одномандатный избирательный округ № 14

Левант Дмитрий Яковлевич

Одномандатный избирательный округ № 15

Макарова Виктория Николаевна

Одномандатный избирательный округ № 16

Эфрон Александр Григорьевич

Одномандатный избирательный округ № 17

Верейкин Александр Сергеевич

Одномандатный избирательный округ № 18

Дижиченко Раиса Леонидовна

Одномандатный избирательный округ № 19

Рудак Евгений Николаевич

Одномандатный избирательный округ № 20

Овсянкин Анатолий Васильевич

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 1

1. ЗЕЛЕНСКИЙ Александр Андреевич

2. РЫКАЛОВ Владимир Иванович

3. МАНДРИКОВА Светлана Станиславовна

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 2

1. КОНЗАФАРОВ Андрей Петрович

2. ПАВЛОВ Евгений Александрович

3. ЛЕОНОВ Валерий Михайлович

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 3

1. ПАНЕНКО Виталий Витальевич

2. ДЕНИСЕНКОВ Юрий Александрович

3. ЖАРИКОВ Семён Владимирович

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 4

1. САМУСЕНКОВ Павел Евгеньевич

2. БЕЛОКОПЫТОВ Максим Вячеславович

3. КОРНЕЕВ Иван Михайлович

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 5

1. РАДЧЕНКОВ Михаил Олегович

2. СМОЛЯКОВ Олег Михайлович

3. ЖУСТАРЁВ Александр Сергеевич

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 6

1. МОИСЕЕНКОВ Григорий Александрович

2. КИСЕЛЁВ Максим Владимирович

3. СКОМОРОЩЕНКО Дмитрий Сергеевич

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 7

1. ШАБЕЛЬНИК Виктор Владимирович

2. ОДИНЦОВА Людмила Владимировна

3. ЧЕРНОВА Наталья Сергеевна

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 8

1. СКИДАНОВ Андрей Анатольевич

2. ИВАНОВА Нина Анатольевна

3. ЗЮЗИКОВА Любовь Владимировна

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 9

1. МИХАЛЕВ Денис Федорович

2. БОДРАЯ Елена Алексеевна

3. КУДРЯВЦЕВА Светлана Владимировна

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 10

1. НОВИКОВА Светлана Алексеевна

2. ЦЫГАНОВ Егор Евгеньевич

3. КАПАЕВА Любовь Валерьевна