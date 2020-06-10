Поездка в Починок

Во время рабочего визита в Починковский район губернатор Алексей Островский оценил материально-техническую базу Прудковской средней школы, проинспектировал ход ремонта дорожного полотна на ул. Некрасова в райцентре, а также побывал в деревне Денисово, где реализуется инвестиционный проект.

Ремонт будет

Поездка по району началась с посещения Прудковской средней школы. Её здание, где располагаются учебные кабинеты, спортивный зал, столовая, школьный музей, сейчас нуждается в ремонте крыши. В минувшем году по поручению губернатора на эти цели из средств областного бюджета выделили более 2,6 млн руб. Но подрядчик, выигравший аукцион и уже было приступивший к ремонту, отказался продолжать работу. Чтобы не пришлось возвращать деньги как неосвоенные, их распределили между образовательными организациями Починковского района.

- Я приехал, чтобы оценить состояние материально-технической базы школы и узнать, какие вопросы, помимо ремонта крыши, требуют первоочередного внимания, - обратился к директору Прудковской средней школы Анастасии Петроченковой губернатор.

- Здание нашей школы, рассчитанной на 180 мест, введено в эксплуатацию в 1953 г. С того момента масштабные ремонтные работы в нём не проводились. Основной проблемой, конечно, является неисправная крыша. В прошлом году на её ремонт были выделены деньги, но, к сожалению, после подписания контракта недобросовестный подрядчик отказался от выполнения работ, определённых техническим заданием. Алексей Владимирович, если вы поддержите нашу просьбу о ремонте кровли, в ближайшее время мы подготовим необходимую документацию для проведения конкурсных процедур и надеемся, что новый учебный год мы встретим уже в здании с отремонтированной крышей, - рассказала директор школы.

- Безусловно, я дам поручение о выделении денежных средств, потому что дети должны учиться в надлежащих условиях, а крыша - это ключевое. С неисправной крыши начинается ухудшение состояния несущих конструкций всего здания - приходят в негодность потолки, стены, полы, - отметил губернатор.

- Мы ещё раз проработаем техническое задание, - дополнил глава района Александр Голуб. - Надеемся, что в этом году аукцион выиграет добросовестный подрядчик, и ремонтные работы будут выполнены в установленные сроки.

- Хорошо. Прошу вас, Александр Владимирович, держать этот вопрос на личном контроле. Акцентирую внимание на том, что все конкурсные процедуры должны быть проведены строго в рамках действующего правового поля, - подчеркнул губернатор.

Глава района Александр Голуб (слева) и губернатор Алексей Островский (справа) обсуждают ремонт дороги в Починке. Стратегическая задача - разгрузить ул. Некрасова, перенаправив транспортный поток из Ельни и Глинки.

Дорожные проблемы

Следующим пунктом рабочей поездки губернатора стала ул. Некрасова в Починке, где в нынешнем году запланирована реконструкция дороги за счёт средств дорожного фонда области.

- Алексей Владимирович, хотел бы поблагодарить вас за то, что с целью обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе на переходах, по вашему поручению из областного дорожного фонда на ремонтные работы на ул. Некрасова было выделено более 33 млн руб., - сказал Александр Голуб. - За счёт этих средств, в частности, начата и будет выполнена замена асфальтобетонного покрытия, установлены три автобусные остановки, барьерное ограждение на опасных участках, а также строительство тротуаров на участке дороги протяжённостью 1,8 км. Ожидается, что работы будут завершены в середине августа.

Хочу отметить, что эта асфальтобетонная дорога введена в эксплуатацию в 1990 г., её протяжённость - 2,5 км. Капитальный ремонт проезжей части ни разу не производился. Кроме этого, дорога является транзитной - по ней проезжают транспортные средства, направляющиеся из Ельнинского и Глинковского районов. Также здесь ежедневно проходит большое количество грузовых автомобилей, потому что отдельные участки нашей объездной дороги требуют ремонта.

Ежегодно на ямочный ремонт ул. Некрасова мы выделяем из местного бюджета 800 тыс. руб. Несмотря на проводимые работы, состояние дороги с каждым годом ухудшается, идёт износ дорожного покрытия.

Также, пользуясь случаем, хотел бы проинформировать вас, что путепровод через железную дорогу, расположенный на этой же улице, включён в перечень объектов, предусмотренных к финансированию в рамках федеральной программы по ремонту аварийных и ветхих мостов, рассчитанной до 2024 г. Планируем, что в указанный период работы будут выполнены. В настоящее время проектно-сметная документация разработана и проходит экспертизу. Стоимость запланированных работ составит около 70 млн руб.

- Александр Владимирович, те решения, которые были мною приняты по ремонту дорожного полотна на улице Некрасова, продиктованы вынужденной необходимостью, - отметил губернатор. - В то же время хочу сказать, что они промежуточные. На перспективу нам, безусловно, нужно заниматься объездной дорогой, чтобы транзитный поток из Ельни и Глинки не проходил через Починок, поскольку это не только создаёт дискомфорт горожанам, жителям улицы Некрасова, но и «разбивает» дорожное полотно, которое мы постоянно вынуждены ремонтировать. Взаимодействуйте в этом вопросе с профильным департаментом и руководством «Смоленскавтодора». Необходимо более предметно заняться данной проблематикой.

Новый завод

В завершение рабочего визита Алексей Островский отправился на предприятие «Славянский продукт» в деревню Денисово, где ознакомился с промежуточными результатами реализации инвестиционного проекта по строительству предприятия для переработки сельхозпродукции и её хранения.

Во время экскурсии по территории завода губернатор осмотрел цех по производству комбикормов.

- Наше предприятие осуществляют свою деятельность с 2008 г. и специализируется на производстве свиноводческой продукции (поголовье свиней насчитывает 42 тыс. голов), - рассказал генеральный директор компании Сергей Некрашевич. - На сегодняшний день здесь трудятся 165 человек - в основном это жители Починковского района. С целью обеспечения имеющегося поголовья собственными кормами мы приняли решение о строительстве комбикормового завода мощностью 10 т в час. На данный момент завершается строительство цеха по производству комбикормов, закуплено оборудование. В августе прошлого года здесь было обычное поле, а сейчас уже ведутся пусконаладочные работы.

- Есть ли у вас какие-либо проблемные вопросы, требующие моего содействия? - спросил губернатор.

- У нас есть проблема, в решении которой мы хотели бы попросить вашей поддержки: чтобы обеспечить работу комбикормового цеха, нам необходимо дополнительно более 700 га земель сельскохозяйственного назначения для производства кормов собственного производства. Находящийся рядом земельный массив общей площадью 6 тыс. га находится в федеральной собственности, и арендовать необходимый участок пока не представляется возможным, - рассказал Некрашевич.

- Я в курсе существующей проблемы, - ответил Алексей Островский. - Мне глава района доложил, что у вашего предприятия есть потребность в расширении посевных площадей, я пообещал поддержку. Будем обращаться в Росимущество для того, чтобы эти федеральные земли были переданы в областную собственность. В этом случае мы могли бы предоставить их вам в аренду для того, чтобы вы могли сеять зерновые культуры - пшеницу, ячмень и тем самым обеспечивать поголовье собственными комбикормами. Уверен, что мы решим этот вопрос. Спасибо вам, Сергей Николаевич, за то, что создаёте рабочие места для смолян, платите налоги в бюджеты всех уровней. Готов и в дальнейшем оказывать вам содействие в решении всех возникающих вопросов.

Также к губернатору обратился директор компании-подрядчика, строившей новый завод, Владимир Гульчевский:

- Пользуясь случаем, от лица всех сотрудников подрядной организации хочу поблагодарить администрацию Смоленской области и вас лично за оказанную поддержку в реализации этого проекта. Нам было оказано всестороннее содействие на этапах проектирования, согласования с различными службами, получения разрешительной документации. Нам, строителям, очень комфортно работать в таких условиях при реализации больших инвестиционных проектов в Смоленской области.

СПРАВКА

В Прудковской средней школе 62 ученика. В 2020 г. она примет ещё восемь ребят. Коллектив преподавателей насчитывает 14 педагогов, из них четверо имеют высшую квалификационную категорию.