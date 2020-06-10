Остановим COVID-19

Каков уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Смоленской области? Люди каких возрастов болеют? Накажут ли тех, кто не осознаёт серьёзности требований режима повышенной готовности? Эти и другие вопросы обсудили на рабочем совещании, которое провел губернатор Алексей Островский.

- Коллеги, я пригласил вас для того, чтобы обсудить текущую эпидемиологическую ситуацию в Смоленской области, а также перспективы снятия тех ограничений, которые были введены в регионе в соответствии с позицией Роспотребнадзора, учтённой в моем указе, - сказал, открывая совещание, глава региона. - 15 июня истекает срок действия внесённых в него изменений. Нам необходимо понимать, сможем ли мы к этому времени выйти на те ключевые показатели, которые установил Роспотребнадзор для начала поэтапного снятия ограничений. Я имею в виду обеспечение двух критериев - коэффициент распространения инфекции (вычисляется как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции) и наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19 в размере 50% от определённого Минздравом показателя.

Есть ещё один не менее важный момент, на котором я хотел бы акцентировать ваше внимание. С одной стороны, смоляне, безусловно, уже устали жить в условиях действия ограничительных мер, они хотят вернуться к привычному распорядку жизни, когда откроются непродовольственные магазины, фитнес-центры, бассейны, парки, точки общественного питания. В то же время я, основываясь на статистических данных и своих личных наблюдениях, к сожалению, вынужден констатировать низкий уровень самоизоляции наших граждан, несоблюдение ими масочного режима и социальной дистанции. Повторю: жителям региона следует более ответственно относиться к этим вынужденным мерам для того, чтобы добиться улучшения эпидемиологической обстановки и снятия ограничений как можно быстрее.

И.о. руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Лариса Сидоренкова рассказала, что основная масса заболевших в регионе - это жители областного центра.

- Среди инфицированных 60% - женщины и 40% - мужчины, - проинформировала она. - Если говорить о возрастных категориях, то 23% - старше 65 лет, 32% - от 50 до 64 лет, 31,5% - от 30 до 49 лет, 7,9% - от 18 до 29 лет, остальные - младше 18 лет. На территории области было обнаружено восемь точек очаговой заболеваемости, в пяти из них очаг локализован.

Больше тестов

По словам профильного вице-губернатора Полины Хомайко, в регионе на системной основе ведётся работа по увеличению числа тестирований на COVID-19. Сейчас в исследованиях задействованы лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Клинической больницы №1, Центра профилактики и борьбы со СПИД, областного противотуберкулёзного клинического диспансера, кожно-венерологического диспансера, медуниверситета. Они выполняют около 900 тестирований в сутки.

- В последнее время мы наблюдаем рост числа заболевших, - отметила Хомайко. - На эти показатели повлияли в том числе и прошедшие майские праздники - прирост количества инфицированных был прогнозируем ввиду того, что жители региона, к сожалению, нарушали режим самоизоляции. Мы интенсифицируем деятельность по проведению исследований на COVID-19, к середине июня будут достигнуты максимальные мощности - не менее 110 тестов ежесуточно на 100 тыс. населения. В этих целях прорабатываем внедрение новых тест-систем, которые позволят получать результаты исследований в наиболее короткие сроки. Это также будет способствовать тому, чтобы пациенты, находящиеся на лечении в медицинских организациях, на этапе выздоровления оперативнее получали результаты анализов и, если эти результаты отрицательные, выписывались из больниц. Напомню, что перед выпиской пациенты должны иметь на руках два отрицательных теста, даже если клинических проявлений заболевания уже нет. Таким образом, мы ускорим работу по освобождению коечного фонда и достижению коэффициента, о котором вы говорили, и приступим к поэтапному снятию ограничений.

Наказание не цель

- Мы ведём работу по установлению фактического местонахождения лиц, прибывших на территорию Смоленской области из-за границы или из других субъектов РФ, а также граждан, контактировавших с заразившимися COVID-19, - отметил Олег Шкаликов, на момент проведения совещания временно исполнявший обязанности начальника УМВД России по Смоленской области. - По состоянию на сегодняшний день установлено местонахождение около 15 тыс. таких лиц. Информация о них оперативно доводится до регионального управления Роспотребнадзора и администрации Смоленской области.

На улицах увеличено число нарядов полиции. Каждые сутки в мероприятиях по профилактике распространения коронавируса принимают участие около 200 полицейских, а также сотрудники Росгвардии. С помощью громкоговорителей, установленных на патрульных машинах, жителям разъясняют требования режима повышенной готовности.

Полицейские помогают Пограничному управлению ФСБ России по Смоленской области в усиленном режиме охранять общественный порядок на участках, прилегающих к государственной границе с Республикой Беларусь. В приграничных районах круглосуточно дежурят дополнительные наряды дорожно-патрульной службы и территориальные органы внутренних дел.

Сотрудники органов внутренних дел привлекли за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения к административной ответственности 961 гражданина.

- Олег Анатольевич, давайте договоримся о следующем - я всё-таки попрошу вас «карательный меч» направлять в большей степени не на тех смолян, у которых уровень дохода, к сожалению, не такой высокий, как мне хотелось бы, а на владельцев учреждений и предприятий, например, торговли и сферы услуг, а также иных мест массового пребывания граждан, - обратился к Олегу Шкаликову губернатор. - Направьте, пожалуйста, туда своих сотрудников и предупредите все вышеперечисленные мною организации о тех санкциях, которые будут приниматься в их отношении в случае несоблюдения смолянами масочно-перчаточного режима и социальной дистанции. Такая практика распространена в иных субъектах федерации, в том числе столице нашей Родины.

Убеждён, что, если собственники бизнеса и руководство иных учреждений будут знать о грозящем им неминуемом наказании в случае невыполнения этих требований, то они сами будут заинтересованы в том, чтобы граждане при посещении их предприятий и организаций пользовались средствами индивидуальной защиты.

Лариса Сидоренкова добавила, что работники Роспотребнадзора совместно с полицейскими выезжают к гражданам, находящимся на самоизоляции, чтобы проверить, соблюдают ли они его правила. Сотрудники надзорного ведомства готовы усилить эту работу.

- Олег Анатольевич, Лариса Михайловна, прошу вас проработать этот вопрос и выработать механизмы эффективного взаимодействия в данном направлении, - обратился губернатор. - Коллеги, в завершение обсуждения ещё раз акцентирую ваше внимание на необходимости разработать и реализовать исчерпывающий комплекс мер для того, чтобы с учётом позиции Роспотребнадзора в максимально возможные сроки выйти на поэтапное снятие действующих ограничений.

СПРАВКА

Для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции с 18 марта в Смоленской области ввели режим повышенной готовности. Жителей области обязали самоизолироваться, приостановлена работа ряда объектов торговли и сферы услуг, учреждений культуры, введён запрет на проведение массовых мероприятий, учреждения образования перешли на дистанционное обучение, а в детских садах организованы дежурные группы. С 29 мая по области снова приостановили работу парикмахерских, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных учреждений.

Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации для регионов страны по поэтапному снятию действующих ограничений. На первом этапе, в частности, граждане получат возможность заниматься спортом на улице, также возобновится работа объектов сферы торговли и услуг с ограниченной площадью. На втором этапе к работе вернутся объекты торговли и услуг большей площади, а также образовательные учреждения. Третья стадия подразумевает открытие парков и скверов. При этом соблюдение социальной дистанции на всех этапах останется обязательным.