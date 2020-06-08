В Смоленске установят бюст Михаила Кутузова

Установка бюста Михаилу Илларионовичу Кутузову состоится 10 июня. Он появится в сквере «Крылатые земляки» по улице Кутузова (площадка напротив бассейна «Дельфин»). А уже на следующий день отряд «Доброхотов» во главе с координатором регионального проекта «Единой России» «Связь поколений» Ниной Куликовских благоустроит территорию возле памятника.

Новую достопримечательность официально откроют 12 июня. Этот день выбран не случайно - вся страна отмечает День России. Кроме того, 12 июня по старому стилю началась Отечественной войны 1812 года. Полководец внес значительный вклад в победу русской армии.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Память о герое Отечественной войны в этот день почтут в узком кругу. На мероприятии будут присутствовать Секретарь Смоленского регионального отделения «Единой России», региональный координатор проекта Партии «Историческая память» Игорь Ляхов, координатор проекта «Связь поколений» Нина Куликовских, председатель Смоленского городского Совета Юрий Сынкин и члены оргкомитета проекта «Защитникам Отечества посвящается..».

Партийцы возложат цветы к памятным местам времен Отечественной войны 1812 года в Смоленске и Смоленском районе.

Напомним, что партпроект «Защитникам Отечества посвящается..», в рамках которого установят памятник, инициировал член Совета Федерации ФС РФ Франц Клинцевич. По мнению Франца Адамовича, такой проект нужен Смоленщине, на территории которой прошли самые кровопролитные сражения.

- Память о трагических и, в то же время, героических событиях должна жить в сердцах людей, - уверен он.

Каждый год в нашем регионе появляются все новые монументы полководцам войны 1812 года, среди них памятники атаману Матвею Платову в Ярцеве и Вязьме, бюст Михаила Барклая-де-Толли в Магалинщине, а также памятники героям Великой Отечественной войны.

СПРАВКА

Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов родился в сентябре 1745 (в некоторых источниках 1747г.) года в Санкт-Петербурге. С семи лет юноша обучался военному делу. Заслужил чин капитана в 1762 году. Большое значение в формировании его как военачальника имел боевой опыт, накопленный им в период русско-турецких войн и русско-польской войны.

Кутузов много сделал для улучшения подготовки офицерских кадров: он преподавал тактику, военную историю и другие дисциплины. Успешно выполнил дипломатическую миссию в Пруссии: сумел привлечь её на сторону России в борьбе против Франции.

Огромное значение в жизни великого полководца сыграла Отечественная война 1812 года. Александр I назначил генерала Михаила Кутузова главнокомандующим всеми русскими армиями и ополчениями.

В августе 1812 года Кутузов принял армию от Барклая-де-Толли в селе Царёво-Займище Смоленской губернии (Вяземский район). Несмотря на значительное превосходство противника и отсутствие резервов, главнокомандующий все-таки решает дать генеральный бой Наполеону. Так произошло Бородинское сражение, которое в корне изменило ход войны. После сражений на смоленской земле князю Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову было пожаловано наименование «Смоленский».

Из личного письма Наполеона Кутузову (3 октября 1812): «Посылаю к Вам одного из Моих генерал-адъютантов для переговоров о многих важных делах. Хочу, чтоб Ваша Светлость поверили тому, что он Вам скажет, особенно, когда он выразит Вам чувства уважения и особого внимания, которые Я с давних пор питаю к Вам. Не имея сказать ничего другого этим письмом, молю Всевышнего, чтобы он хранил Вас, князь Кутузов, под своим священным и благим покровом».

Во время Заграничного похода русской армии главнокомандующий простудился и заболел, в апреле 1813 года его не стало. Похоронили великого полководца со всеми почестями в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.