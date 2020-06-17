Велиж модернизируется

В Велиже реконструировали котельную центральной районной больницы, а на улице Ивановской идёт благоустройство и монтаж освещения. Выполнение этих и других работ проинспектировал губернатор Алексей Островский во время рабочей поездки по району.

Экономное тепло

Котельную установку районной больницы реконструировали в рамках концессионного соглашения, заключённого в 2018 году между администрацией области, частной компанией и администрацией района. Соглашение предусматривает модернизацию объектов теплоснабжения Велижа до конца 2020 г. О проделанной работе рассказал гендиректор компании-инвестора Алексей Ефремов:

- На данный момент работы выполнены на 80%. В частности, заменено более 3,2 км тепловых сетей, установлены и введены в эксплуатацию 10 новых котлов, а также реконструирована котельная ЦРБ. До конца года все обязательства по реконструкции коммунальной инфраструктуры Велижа будут выполнены. Что касается этого объекта, то здесь заменена дымовая труба, насосное оборудование, отремонтированы около 1,2 км аварийных теплотрасс. Кроме этого, установлены три современных водогрейных котла, которые работают на разных видах топлива - древесном, угольном и торфяном. Жалоб от населения на некачественное предоставление коммунальной услуги по теплоснабжению нет. С 2018 года, когда было заключено концессионное соглашение, не было ни одной аварии на котельных или тепловых сетях с прекращением подачи тепла.

- Спасибо, - поблагодарил за ответ губернатор. - Виктор Васильевич (Самулеев, глава Велижского района), когда мы заключаем концессионное соглашение с тем или иным инвестором, для меня как руководителя региона принципиальным является ценообразование на жилищно-коммунальные услуги. Произошло ли повышение тарифа на тепловую энергию после передачи котельных в концессию?

Глава района заверил, что повышения не было, а ежегодные потери теплоэнергии снизились благодаря реконструкции почти на 14%. Кроме этого, концессионное соглашение помогло сохранить рабочие места на объектах теплоснабжения - сейчас в этой сфере трудятся 86 велижан.

- При реализации подобных соглашений важно, чтобы мы по факту выходили на выполнение двух составляющих - сокращение ежегодных потерь тепловой энергии и отсутствие роста стоимости коммунальной услуги, а в идеале - снижение действующего тарифа для жителей региона, - подчеркнул губернатор.

Инвестор готов вложить средства в модернизацию и других объектов теплоснабжения региона. Уже прорабатывается вопрос о реконструкции 18 котельных в Смоленском районе также в рамках концессии.

Культурный подход

Далее губернатор побывал в Велижском районном Доме культуры, где более 250 велижан занимаются в восьми клубах по интересам. На капремонт здания, построенного около 40 лет назад, в этом году из областного бюджета выделили более 4 млн руб. В частности, учреждение давно нуждалось в обновлении крыши. Уже определена подрядная организация, строители готовятся приступить к работам, закупаются материалы.

- В рамках проведения конкурсных процедур сложилась экономия денежных средств в размере 680 тыс. руб., - обратился к губернатору директор Велижского ДК Николай Ахрамович. - Просим вас рассмотреть возможность использования этих денег на проведение фасадных работ, косметического ремонта внутренних помещений, замену оконных блоков в нашем Доме культуры.

- Виктор Васильевич (Самулеев), подготовьте, пожалуйста, в мой адрес соответствующую заявку с обоснованием необходимости проведения работ, о которых доложил Николай Николаевич (Ахрамович), мы её рассмотрим, поскольку в нынешней ситуации сложившаяся экономия денежных средств по разным направлениям в приоритетном порядке направляется на реализацию противокоронавирусных мероприятий, - ответил Алексей Островский.

Также Островский посетил среднюю школу №2 города Велижа, где в этом году завершили капремонт системы отопления. По поручению губернатора на эти цели из областного бюджета было направлено около 2,2 млн руб.

- В результате ремонтных работ демонтированы и установлены 26 новых стояков отопления, 127 радиаторов, заменено более 700 метров труб, - рассказала директор школы Татьяна Кириллова.

Также она добавила, что школа нуждается в обновлении освещения внутри здания.

- А вы, Виктор Васильевич (Самулеев), энергосервисный конт-ракт в районе реализуете? – спросил губернатор.

- Да, в рамках реализации энергосервисного контракта проводим модернизацию уличного освещения, - ответил глава района.

- Прошу вас обсудить этот вопрос с руководством компании. У нас во многих муниципальных образованиях подрядчики занимаются реализацией энергосервисных контрактов, в соответствии с которыми осуществляют замену не только уличного освещения, но и осветительных приборов в школах, детских садах, поликлиниках, больницах. Социальным учреждениям это выгодно, потому что установка энергосберегающего оборудования позволяет существенно экономить средства на оплату коммунальных услуг за счёт снижения потребления энергоресурсов. Думаю, получится помочь школе в рамках реализации энергосервисного контракта, - предложил Островский.

Безопасность пешеходов

Завершая рабочую поездку, глава региона проинспектировал качество благоустройства территории микрорайона на улице Ивановской.

По улице Ивановской ходят в школу дети, а также идут на работу сотрудники фабрики «Шарм» и других предприятий. Именно поэтому здесь было очень важно обустроить тротуары.

- В минувшем году в рамках реализации областной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области на 2014-2020 годы» на обустройство тротуаров протяжённостью 1 километр на улице Ивановской было направлено более 5,5 млн рублей, - сообщил Виктор Самулеев. - Уже установлены бортовые камни и металлическое ограждение, уложено асфальтобетонное покрытие. Сейчас здесь созданы все условия для обеспечения безопасности пешеходов. Улица очень оживлённая - ежедневно здесь проходят дети, направляющиеся в школу, сотрудники швейной фабрики «Шарм», где трудятся около 180 человек, а также работники других предприятий города.

- Очень важно, что теперь с двух сторон дороги есть тротуары, которые обеспечивают безопасность пешеходов, особенно детей и людей пожилого возраста, - подчеркнул Алексей Островский.

- Кроме этого, из регионального бюджета выделено около 1,8 млн руб. на разработку проектно-сметной документации (ПСД) и обустройство уличного освещения. ПСД уже составлена, проведены конкурсные процедуры, определена подрядная организация. В ближайшее время подрядчик приступит к работам. Ожидаем, что объект будет сдан в эксплуатацию в конце сентября. Также в прошлом году в соответствии с региональным проектом «Формирование комфортной городской среды» (национального проекта «Жилье и городская среда») на улице Ивановской были благоустроены дворы многоквартирных домов №17, №19, №21, №2. Установлены лавочки, урны, дополнительное освещение. Дворовые проезды заасфальтированы. Велижане довольны.

- Это радует, поскольку я уже не раз говорил о том, что мнение местных жителей в вопросах благоустройства и их оценка проведённых работ должны учитываться в приоритетном порядке, - отметил губернатор.

- Алексей Владимирович, пользуясь случаем, хочу выразить вам слова признательности за то, что при вашем содействии в 2017 году был введён в эксплуатацию новый автомобильный мост через реку Западная Двина, а также в 2015 году отремонтирован транзитный проезд по улицам Ленинградской, Ивановской и Свердлова, - сказал Самулеев. - Эти меры способствовали снижению потока большегрузов через районный центр, повышению безопасности дорожного движения. Со своей стороны администрация района уделяет особое внимание благоустройству и содержанию улиц, дорог, переходов.

- Прошу и дальше продолжать эту работу, Виктор Васильевич, поскольку для нас главное - повышение качества жизни наших граждан, в том числе и безопасности дорожного движения. После того, как здесь будут завершены мероприятия по благоустройству и уличному освещению, я обязательно приеду проверю, - резюмировал Островский.

Антонина Ерофеева

Фото пресс-службы администрации Смоленской области.