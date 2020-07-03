«Нужно помогать, а не указывать»

- Вадим Вячеславович, когда вы выбирали свой жизненный путь, осознанно хотели стать строителем или это дань уважения отцу, который около полувека трудился в этой сфере?

- Вряд ли мой путь сложиться иначе. Со строительной отраслью знаком с самых ранних лет - проводил большое количество времени на объектах и заводе железобетонных изделий, где трудились мама и папа. Повзрослев, стал интересоваться машиностроением, поэтому по окончании школы поступил в Московский станкоинструментальный институт. Мы регулярно работали за станками, у нас были потрясающие преподаватели, настоящие профессионалы своего дела. В дальнейшем жизнь сложилась так, что, приехав в Смоленск после окончания института, я пошел работать на завод, располагающийся в Гнездове. Проработал там около 20 лет. Это было не машиностроительное предприятие, но стройиндустрия так или иначе тоже связана с производством – станки, оборудование, заводские коллективы – все то, что я изучал в институте. Уже потом, когда отец ушел на пенсию, я стал возглавлять строительную организацию.

У нас очень хороший профессиональный коллектив. Люди здесь работают десятками лет. Есть такие примеры, когда человек приходил молодым специалистом после техникума, и работал у нас до пенсии. Моя основная задача – направлять коллектив, помогать им выполнять свою работу, а не указывать, что делать.

- Расскажите о семье?

- Я женат, у меня двое детей. Дочь уже учится в институте, сын – в школе. Конечно, я стараюсь сделать так, чтобы дети во всем помогали родителям, потому что только на личном примере и опыте можно научить человека любить работу, заниматься своим делом с удовольствием. В 7 классе отец отправлял меня трудиться на ЖБИ-1, я колотил там почтовые ящики. На заработанные деньги, кстати, купил себе магнитофон. Так и своих детей я стараюсь тоже приучать к работе. Например, дочка трудилась на стройке маляром. Считаю, что это позволило ей с юного возраста понять, что такое работа.

- Вы возглавляете Союз строителей Смоленской области, являетесь почетным строителем России. А принимаете ли участие в подготовке молодых специалистов-строителей? Может быть, кто-то из недавних студентов уже стал частью вашей команды?

- К нам довольно часто приходят работать выпускники, все они – хорошо подготовленные специалисты. Что касается подготовки молодых специалистов, совместно со Смоленским строительным колледжем работаем в рамках формирования и утверждения учебных программ, проводим практику учащихся на своих площадках. Наши инженеры принимают участие в соревнованиях рабочих профессий WorldSkills в качестве экспертов и судей. Отмечу, что участники этого конкурса – студенты. Они ответственно подходят к соревнованиям, серьезно готовятся к ним. Мы в свою очередь всегда стараемся помочь ребятам – приобретаем для них необходимые строительные материалы.

- Алтуховка, Новосельцы… Ваша компания «СмолСтромСервис» создает новые микрорайоны, застраивает имеющиеся кварталы. А какое участие вы принимаете в благоустройстве городе?

- В прошлом году мы занимались благоустройством сквера на улице Багратиона. Все участники процесса – проектировщики, сами строители – по-настоящему влюбились в этот сквер, вложили в него всю свою душу. На его благоустройство было потрачено немало средств. Можно сказать, что сквер стал нашим маленьким подарком любимому городу. Сейчас это место одно из самых посещаемых смолянами. Здесь появились цепные качели, большое количество лавочек и фонарей, преобразилась центральная часть сквера.

- Вадим Вячеславович, вы уже несколько лет являетесь депутатом Смоленского городского Совета. В вашем округе находится музейный комплекс «Гнездово», на территории которого реализуется проект «Единой России» «Гнездовские курганы». Можете рассказать больше о нем?

- Гнездово – это колыбель Смоленщины. Многие наши историки утверждают, что Смоленск зародился именно здесь. В основу музея-заповедника лег большой труд местной активистки Елены Баловневой. Именно она в свое время занялась вопросом организации фестиваля «Славянское братство» на территории музея. Очень многое сделала «Единая Россия». Фактически все здания и сооружения построены при поддержке Партии.

- Напоследок не могу не спросить, за время работы депутатом, каких значимых успехов вы добились и что планируете сделать в будущем?

- За десять лет удалось асфальтировать немало дорог. В этом году мы продолжаем эту работу. Многое сделано в благоустройстве дворовых территорий, в частности, установлены детские площадки. Были проведены капитальные ремонты жилых дворов, реконструкции сетей, очистных сооружений, водозаборов. Одна из основных задач, которую моя команда ставит перед собой в будущем – добиться строительства полноценного спортивного комплекса на территории округа. Уже несколько раз поднимался этот вопрос, будем стремиться реализовать общую мечту жителей Гнездово.