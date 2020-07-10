Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 10 июля 2020 года: число заболевших приближается к пяти тысячам

«КП» собрала последние данные по числу заболевших коронавирусом на Смоленщине. По данным на 10 июля, вирус диагностирован еще у 42 пациентов. Тем самым, общее число людей с «ковидом» выросло до 4986.

В то же время растет и число выздоровевших - +55 за сутки и 2856 всего.

И также продолжают фиксироваться новые летальные исходы. Очередной пациент скончался накануне, теперь погибших 75.

- Под медицинским наблюдением находятся более 3000 человек, из которых более 600 проходят лечение в стационаре, - сообщает региональный Оперативный штаб.

Фото: стопкоронавирус. рф.

Ранее стало известно, что более 30 миллионов рублей будет направлено в Смоленскую область из федерального бюджета. Средства пойдут на реализацию мер, призванных снизить напряженность на рынке труда и решить проблемы, возникшие в связи с вызванными коронавирусом ограничительными мероприятиями.

Программа охватит более 640 человек. В их числе люди, которые рискуют потерять свое рабочее место, а также смоляне, находящиеся в поисках работы.