Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 2 июля 2020 года: 40 заболевших за сутки, 1 умер

40 положительных тестов на коронавирус выявили в Смоленской области за последние сутки. Вместе с ними общее число заболевших выросло до 4659.

Вместе с тем активно продолжает расти число выздоровевших. За сутки +36, за все время наблюдений – 2450. Зарегистрирован новый летальных исход, всего от Covid-19 скончались 66 человек.

Фото: yandex.ru.

В регионе продолжает снижаться волна заболеваемости. В стационарах остаются около 800 человек. Если тенденция сохранится, область вступит во второй этап выхода из ограничительных мер.

Ранее в регионе завершились испытания препарата от коронавируса. Таблетки хорошо себя зарекомендовали и медики возлагают большие надежды на их эффект осенью, когда планируется вторая волна заболеваемости.