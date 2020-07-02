2020-07-02T11:26:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 2 июля 2020 года: 40 заболевших за сутки, 1 умер

«КП» собрала последние новости о коронавирусе в Смоленске на 2 июля 2020 года
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
40 положительных тестов на коронавирус выявили в Смоленской области за последние сутки. Фото: pixabay.com.40 положительных тестов на коронавирус выявили в Смоленской области за последние сутки. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

40 положительных тестов на коронавирус выявили в Смоленской области за последние сутки. Вместе с ними общее число заболевших выросло до 4659.

Вместе с тем активно продолжает расти число выздоровевших. За сутки +36, за все время наблюдений – 2450. Зарегистрирован новый летальных исход, всего от Covid-19 скончались 66 человек.

Фото: yandex.ru.

Фото: yandex.ru.

В регионе продолжает снижаться волна заболеваемости. В стационарах остаются около 800 человек. Если тенденция сохранится, область вступит во второй этап выхода из ограничительных мер.

Ранее в регионе завершились испытания препарата от коронавируса. Таблетки хорошо себя зарекомендовали и медики возлагают большие надежды на их эффект осенью, когда планируется вторая волна заболеваемости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Смоленске 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24
Стали известны подробности ДТП с мотоциклом у ТРЦ в Смоленске
В Смоленской области построят новые энергоблоки АЭС
Почти 72% смолян одобрили поправки в Конституцию РФ
Смоляне собрали 70 мешков мусора с пляжа Голубого озера
Сквер у Танка Т-34 начали благоустраивать в Смоленске
Редкую серебряную монету из Норвегии нашли в Смоленске
Смоляне привезли для редкой птицы первую партию корма
Смоляне отметили важность процедуры голосования
В Смоленске ограничат движение транспорта на улице Твардовского
В Смоленской области сократилось число преступлений против детей
В 16 школах и детских садах Гагаринского района заменят окна
За сутки смоляне отдали мошенникам более 300 тысяч рублей
В Вязьме хулиганы разграбили клумбы
В Смоленске ищут свидетелей ДТП с пешеходом
Мотоциклист на скорости «влетел» в автомобиль у ТРЦ в Смоленске
В Смоленске прошли испытания препарата от коронавируса
В Рославле завершены поиски 90-летней женщины