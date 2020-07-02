Готовность номер один

Эти и другие вопросы обсудили на совещании под председательством губернатора Алексея Островского.

Места хватит

Основной период сдачи ЕГЭ продлится с 3-го по 23 июля. Свои знания в Смоленской области будут проверять 4768 человек. Большая часть из них – 11-классники, окончившие школу в этом году (3931 человек). Также экзаменоваться будут желающие поступить в вузы выпускники прошлых лет (375), студенты организации среднего профессионального образования (55), иностранцы (395) и 12 человек, прибывших из других регионов страны.

- Созданы все необходимые условия для проведения единого государственного экзамена, - заверила и.о. начальника департамента по образованию и науке Елена Талкина. - В частности, подготовлены 39 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Восемь из них будут оборудованы на дому для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В ППЭ будут работать 413 аудиторий. В них достаточно места, чтобы посадить экзаменуемых с соблюдением социальной дистанции.

- Исходя из сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, мы провели мониторинг аудиторного фонда, чтобы оценить, необходимо ли открывать новые пункты и аудитории с учётом рассадки в них по 9-12 человек и соблюдения социальной дистанции. Открытия дополнительных ППЭ не потребовалось, - подчеркнула Талкина.

Под наблюдением

Фото: Андрей Смирнов.

В местах проведения экзамена установили всё оборудование, необходимое, чтобы печатать экзаменационные материалы в аудитории в день сдачи ЕГЭ. В частности, специально закупили 176 рабочих станций - компьютеров с установленным специализированным программным обеспечением и принтеров, 80 многофункциональных устройств, сочетающих в себе функции принтера, сканера и факса. На эти цели из областного бюджета выделили около 7,7 млн руб.

- Все аудитории, а также Региональный центр оценки качества образования будут транслировать проведение ЕГЭ в режиме онлайн. Для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы особые условия сдачи ЕГЭ, которые предусматривают в том числе и видеонаблюдение без трансляции в режиме реального времени, - рассказала и.о. начальника департамента по образованию и науке.

Для онлайн-наблюдения за сдачей экзаменов на базе Смоленского областного института развития образования в этом году открыт профильный ситуационный центр. Количество онлайн-наблюдателей увеличено до 51 человека (годом ранее их было 20). Все специалисты прошли дистанционное обучение. Также в основной период сдачи ЕГЭ будут задействованы около 250 общественных наблюдателей. Сейчас они проходят аккредитацию и получают необходимые удостоверения.

На средства индивидуальной защиты, антисептики, бесконтактные термометры, приборы для обеззараживания воздуха направлено 3,6 млн руб.

Чтобы предупредить внештатные ситуации, связанные с подачей электроэнергии, за каждым ППЭ закрепили сотрудников компании, поставляющей электроэнергию. Также энергетики проводят обследование точек возможного подключения дизель-генераторов в случае, если произойдёт отключение электричества.

По информации начальника профильного департамента, в нынешнем году дистанционное обучение на электронной платформе «Подготовка к проведению экзаменов» прошли 1823 специалиста. Это руководители ППЭ, организаторы в аудиториях, члены государственной экзаменационной комиссии, технические специалисты. Кроме того, члены предметных комиссий приняли участие в тестировании в онлайн-системе Федерального института педагогических измерений и получили статус главного или основного эксперта.

Безопасность

- Елена Петровна, насколько пункты сдачи экзамена готовы к проведению ЕГЭ с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и рекомендаций Рособрнадзора и Роспотребнадзора? – поинтересовался губернатор Алексей Островский.

- В настоящее время частично закуплены средства индивидуальной защиты, антисептики для обработки рук, бесконтактные термометры, приборы для очистки и обеззараживания воздуха. Данная работа продолжается и сейчас. На эти цели в общей сложности будет направлено около 3,6 млн рублей. Алексей Владимирович, важно отметить, что руководители муниципальных образований за счёт средств местного бюджета также приобретают средства индивидуальной защиты. В ППЭ, в ситуационном центре, Региональном центре оценки качества образования будут обеспечены все необходимые меры безопасности в условиях действия ограничительных мероприятий.

В дни проведения ЕГЭ (перед началом экзамена и после) в ППЭ будет проводиться генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, а также обеззараживанием воздуха. На данный момент уже утверждён график прибытия участников экзаменов на ППЭ. В случае подвоза детей на автобусах их салоны продезинфицируют. Участники ЕГЭ будут входить в образовательные учреждения малыми группами с соблюдением социальной дистанции, а также обязательным прохождением бесконтактной термометрии. Планируется, что пропускной режим обеспечат сотрудники регионального УМВД.

- В настоящее время определён состав конфликтной комиссии, которая будет разрешать спорные вопросы не только по оцениванию экзаменационной работы, но и по соблюдению требований к процедуре проведения экзамена во время сдачи ЕГЭ, - рассказала Талкина. - Следует отметить, что специалисты нашего департамента на еженедельной основе организуют тематические совещания с сотрудниками органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. С целью определения готовности ППЭ к экзаменам в настоящее время проводятся региональные тренировочные мероприятия - тестирование оборудования, отработка процедур сдачи ЕГЭ в каждой аудитории с учётом специфики учебных предметов.

- Спасибо, Елена Петровна, за доклад, - поблагодарил губернатор. - С учётом того, что ЕГЭ - это знаменательное событие в жизни ребят и их родителей, я поручаю вам, Вита Михайловна (Хомутова, заместитель губернатора), в срок до 3 июля, когда стартует основной период сдачи единого государственного экзамена, ещё раз провести межведомственное совещание с приглашением глав муниципальных образований, руководителей районных управлений, комитетов и отделов по образованию, представителей регионального УМВД, компании «Ростелеком», «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» для того, чтобы исключить возможные сбои при проведении ЕГЭ. Ещё один немаловажный момент - проведение госэкзамена, вне всякого сомнения, крайне важная и ответственная процедура, но для нас гораздо важнее здоровье и жизнь ребят. Поэтому необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе социальную дистанцию и обработку помещений дезинфицирующими средствами. Убеждён, что в сложившейся эпидемиологической ситуации гораздо важнее сохранить жизнь ребёнка, нежели оценить его знания.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

- Для педагогов, привлекаемых к проведению ЕГЭ, составлен гибкий график отпусков, - рассказала Елена Талкина. - Связано это с тем, что многие учителя ежегодно уходят в отпуск в июле. Но в нынешнем году из-за пандемии коронавируса основная волна сдачи ЕГЭ стартует именно в этом месяце. Поэтому в качестве компенсации педагогам предоставят дополнительные дни отдыха. Такое решение было принято совместно с главами муниципальных образований. Также в соответствии с постановлением администрации Смоленской области определён порядок оплаты труда специалистов, задействованных в проведении ЕГЭ.