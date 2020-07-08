Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 8 июля 2020 года: число заболевших снижается, погибших растет

«КП» собрала последние новости о коронавирусе в Смоленске на 8 июля 2020 года. По информации Оперативного штаба, число заболевших снижается, а погибших растет. Так, за последние сутки Covid-19 диагностирован у 39 пациентов. Общее число положительных тестов уже 4909. В тоже время еще 57 человек смогли побороть болезнь. За все время наблюдений выздоровевших уже 2714.

Также стало известно, что накануне скончался еще один пациент. Таким образом, общее число летальных исходов выросло до 72.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Между тем, ранее регион перешел ко второму этапу снятия ограничений. Открылись некоторые магазины с большой площадью, имеющие отдельный вход. Разрешено проводить ярмарки.

Если положительная тенденция сохранится, с 20 июля на Смоленщине будут сняты все ограничения.