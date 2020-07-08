Чихать нельзя

8 июля, во Всемирный день борьбы с аллергией в проблеме помогла разобраться педиатр, главврач Смоленской областной детской клинической больницы Виктория Макарова.

- Виктория Николаевна, наличие у ребенка аллергии может ли свидетельствовать о его слабом иммунитете?

- Аллергия – это особое состояние иммунитета, которое характеризуется измененной реакцией организма на различные вещества окружающей среды. Иммунитет - способность наших клеток распознавать и уничтожать бактерии, вирусы, грибки – антигены. Иммунитет включается в действие, когда какое-нибудь вещество, которое распознается как чужеродное, попадает в него.

У детей преобладает аллергическая реакция, которая называется атопия. Это аллергия, при которой ведущую роль играет наследственная предрасположенность. Утверждать, что аллергическая реакция - это ослабленный иммунитет - не стоит.

- Выходит, аллергия может передаться по наследству?

- Да, родители, которые имеют какую-либо аллергическую патологию, должны быть информированы о возможности развития аллергического заболевания у детей. Советы врачей, максимально избегать пищевых продуктов или факторов, которые могут вызвать аллергию.

- На что должна обратить внимание будущая мама?

Необходимо придерживаться ряда правил:

- исключить вредные привычки;

- сбалансировано питаться, ограничив употребление продуктов, которые вызывают высокую возможность аллергической реакции;

- предупредить развитие острых респираторных заболеваний;

- ограничить прием лекарств во время беременности. Если что применять, то только после консультации с врачом.

- А как вести себя, если у новорожденного есть склонность к аллергии?

- Если вы понимаете, что аллергия могла передаться по наследству, желательно обеспечить ребенку длительное грудное вскармливание. А в доме, где растет малыш, нужно соблюдать следующие правила:

- следить за температурой воздуха (она не должна превышать 23 градусов, а влажность не менее 60%);

- устранить источники скопления пыли;

- заменить перьевые, пуховые матрасы, подушки и одеяла на синтетические;

- не реже одного раза в неделю проводить влажную уборку;

- сушить одежду вне жилой комнаты;

- при стирке одежды малыша, постельного белья использовать средства для детей без отдушек, запахов и раздражающих веществ;

- одежду из шерсти одевать только поверх хлопковой;

- для купания использовать только слабощелочные средства, без ароматизаторов и красителей;

- после душа наносить смягчающий нейтральный крем.

При выраженной сухости у ребенка следует отказаться от горячих ванн. Можно использовать банные масла, которые добавляются в воду. Они сохраняют влажность кожи и уменьшают ее раздражение.

- А какие продукты можно отнести к числу самых аллергенных?

- Существует два понятия пищевая аллергия и пищевая непереносимость. При первом варианте причина может быть связана с наличием разных сопутствующих заболеваний. Как правило, пищевая аллергия проявляется даже при малом употреблении продукта. Например, приступ аллергии на арахис может вызвать даже его небольшое количество в плитке шоколада. Аллерген - куриное яйцо присутствует в ряде мучных изделий.

В первый год жизни малыша чаще всего аллергия возникает на коровье молоко, злаковые, яйца, рыба и морепродукты. С возрастом - на шоколад, орехи, мед, грибы, овощи и фрукты ярко-красных или оранжевых цветов.

А есть пищевая непереносимость, при которой изменений в иммунной системе нет, причина связана с наличием разных сопутствующих заболеваний. Жалобы на нее появляются спустя определенное время после приема продукта. При соблюдении диеты реакции вообще могут не возникать. Пищевая непереносимость чаще всего исчезает после устранения причин, которые ее вызвали.

- Слышала, что даже существует аллергия на солнце? Как защитить ребенка?

- Фотодермит - нередкое явление - около 20% людей в мире сталкиваются с ним. Солнечные лучи действительно не только согревают своим теплом и помогают укрепить иммунитет, но и могут сыграть злую шутку.

Чтобы обезопасить себя, необходимо:

- избегать прямых солнечных лучей, особенно с 11 до 16 часов;

- защищаться с помощью свободной одежды из натуральных тканей, льна и хлопка;

- перед выходом на солнце не пользоваться обычными увлажняющими кремами, в которых содержится спирт. На солнце они могут спровоцировать ожог;

- использовать только гипоаллергенный крем, с защитным SPF – фактором.

- Часто ли маленькие жители региона сталкиваются с проблемой детской аллергии?

- Эти болезни занимают одну из лидирующих позиций по распространенности, выходят на уровень глобальной проблемы человечества. Наблюдается тенденция к раннему возникновению аллергии, зачастую без лечения болезнь может приобрести хронический характер. Меняется состав продуктов, подход к питанию детей: многие злоупотребляют фастфудом, что вызывает возникновении аллергии и дерматита у детей. Важно на первоначальном этапе уделять максимум внимания рациону ребенка.