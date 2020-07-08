Чище и комфортнее

Вопрос качества

В начале визита в Тёмкино глава региона побывал на улице Комсомольской. Здесь строится станция водоподготовки, которая должна будет решить проблемы качества воды для более половины жителей села. Станцию производительностью 25 кубометров в час возводят в рамках регионального проекта «Чистая вода», реализуемого в составе нацпроекта «Экология». Проектно-сметную документацию разработали в прошлом году. Из областного бюджета на строительство станции выделили 7,7 млн руб.

- Константин Николаевич (Ростовцев, и.о. начальника департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству), доложите, пожалуйста, как идёт строительство станции водоподготовки, введение в эксплуатацию которой позволит существенно улучшить качество питьевой воды для тёмкинцев? – спросил Алексей Островский. - Мы эту работу проводим на Смоленщине на системной основе, добились того, чтобы в региональный проект «Чистая вода» был включён и этот населённый пункт. Что на данный момент сделано, в какие сроки работы будут завершены и сколько жителей Тёмкина по факту будут обеспечены качественным водоснабжением?

- Сейчас основными источниками водоснабжения в селе Тёмкине являются две артезианские скважины на улицах Комсомольской (пробурена в 1989 году) и Дзержинского (пробурена в 1990 году), - рассказала Константин Ростовцев. - При этом согласно результатам лабораторных испытаний, проведённых региональным управлением Роспотребнадзора, вода из артезианской скважины на улице Комсомольской, используемая для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, не соответствует требованиям СанПиН по ряду санитарно-гигиенических показателей. В частности, выявлено превышение показателя мутности (в два раза), а также содержания железа (в три раза). Подрядная организация, определённая по итогам конкурсных процедур, уже приступила к строительству новой станции водоподготовки, на данный момент техническая готовность объекта составляет 10%. В соответствии с контрактом срок завершения работ – 30 августа. В результате реализации данных мероприятий качественное водоснабжение получат около 1,6 тысячи жителей села Тёмкина (с общим населением более 2,7 тысячи человек).

Отвечая на вопрос губернатора об отставании от графика строительных работ, Ростовцев подтвердил, что оно существует и вызвано ограничениями, введёнными для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Сейчас работы запаздывают на четыре недели.

- В частности, на это повлиял тот факт, что перед началом работ строители были вынуждены провести две недели на карантине. Планируем, что подрядная организация сейчас ускорит темпы выполнения работ и завершит их в установленный срок, - пояснил и.о. начальника профильного департамента.

Здесь заправлялись паровозы

Глава района Сергей Гуляев от лица тёмкинцев поблагодарил главу региона за решение этого крайне важного для села вопроса - улучшения качества питьевой воды:

- Благодаря поддержке администрации области мы в этом году уже ввели в эксплуатацию водовод от скважины в урочище Тишенки, что позволило обеспечить качественным водоснабжением около 800 тёмкинцев. К слову, эта скважина функционирует с 20-х годов прошлого века, в то время здесь даже заправлялись паровозы, идущие через Вязьму. После того, как мы построим станцию водоподготовки здесь, на улице Комсомольской, которая обеспечивает водой большинство жителей Тёмкина, вопрос с качественным водоснабжением в районном центре будет решён.

- Это наша с вами общая задача, Сергей Анатольевич, и слова благодарности здесь не уместны, - ответил Островский. - Это то, за что мы с вами получаем заработную плату, работая в интересах населения. Ключевое – чтобы вода соответствовала всем санитарно-гигиеническим показателям, и люди получали качественное водоснабжение. Константин Николаевич (Ростовцев), держите этот вопрос на личном контроле - необходимо наращивать темпы, чтобы завершить работы в указанные сроки и не подвести ожидания жителей, которые ждут качественную питьевую воду.

Центр притяжения

Затем губернатор осмотрел сквер на улице Привокзальной, реконструируемый в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в составе нацпроекта «Жильё и городская среда».

- Проект благоустройства этого сквера по итогам общественных обсуждений, проведённых в прошлом году, получил наибольшее количество голосов наших жителей - эта общественная территория расположена в центральной части села, где проходят все массовые мероприятия нашего района, - рассказал глава района. - Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за то, что оказываете всестороннее содействие в повышении качества жизни тёмкинцев. При поддержке администрации региона мы активно решаем вопросы, связанные с благоустройством,- в прошлом году из областного бюджета было направлено 8 млн рублей на реконструкцию стадиона в Тёмкине, а также средства на обустройство детской игровой площадки в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». И дети, и родители очень ею довольны. Кроме этого, в последние годы мы получаем из средств областного бюджета значительную финансовую поддержку на решение вопросов, связанных с дорожным строительством. Только в этом году проводим ремонт четырёх улиц в Тёмкине - всего на реконструкцию улично-дорожной сети муниципалитета выделено около 15 млн рублей.

- Очень важно, Сергей Анатольевич, что при разработке проекта благоустройства сквера вы учли в первую очередь рекомендации нашего президента, в том числе взяли за основу и мои установки и проводите эту работу, основываясь на мнении местных жителей, - подчеркнул Алексей Островский. - Без учёта их пожеланий и мнений эта работа точно никому не нужна. Да и сам проект изначально задумывался как ориентированный в первую очередь на активное участие граждан в его реализации и контроле за качеством работ, став, таким образом, по-настоящему народным.

- Здесь будет уложена тротуарная плитка, оборудовано освещение, установлены лавочки и урны. В соответствии с установленным графиком работы начались 15 июня и должны завершиться в срок до 15 августа, - рассказал Гуляев.

- Все работы идут по графику? Подрядчик добросовестный? – спросил глава региона.

- Да, нам повезло с подрядной организацией. В настоящее время отставания от графика нет. Поэтому, я уверен, что никаких проблем с вводом данного объекта у нас не возникнет, - сообщил глава района.

- Сергей Анатольевич, обязательно приеду оценить результаты проведённой реконструкции, - обещал Алексей Островский.