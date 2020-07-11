2020-07-11T11:10:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области: на 11 июля число заболевших превысило 5000 человек

Количество смолян, победивших новую коронавирусную инфекцию, тоже продолжает расти
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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За сутки коронавирус в Смоленской области, по данным на 11 июля, подтвердился еще у 42 смолян. Таким образом, общее число жителей региона с официально подтвержденным диагнозом достигло 5028 человек.

Количество тех, кто смог побороть недуг, тоже растет. Сегодня это уже более половины от общего числа заболевших: 2914 из 5028 (+58 за сутки).

Новых летальных исходов за сутки не зафиксировано. Всего с начала пандемии жертвами Covid-19 стали 75 человек.

Фото: скриншот с Яндекс.Карты

Фото: скриншот с Яндекс.Карты

Безусловным лидером по числу подтвержденных диагнозов остается Смоленск – свыше 1700 заболевших.

Вместе с тем, Смоленская область уже перешла на второй этап снятия ограничений по коронавирусу. В регионе разрешены:

- занятия спортом на улице (не более 2 человек на расстоянии 5 метров)

- одиночные или с членами семьи прогулки на улиц

- работа магазинов до 800 кв. м и уличных торговых точек

- работа предприятий торговли непродовольственными товарами площадью до 400 кв.м при наличии отдельного наружного (уличного) входа

-работа предприятий сферы услуг, например, парикмахерских

Масочный режим продолжает действовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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