Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 6 июля 2020 года: число погибших продолжает расти

Число заболевших коронавирусом в Смоленской области приближается в пяти тысячам. По данным на 6 июля, Covid-19 подтвержден у 4819 пациентов (+41 за сутки). Побороть болезнь смогли 2619 человек (+11 за сутки). Летальных исходов в регионе 70, за последние сутки погибли еще два пациента.

Сегодня, 6 июля, власти региона должны будут принять решение по дальнейшему плану действий. Не исключено, что регион перейдет на второй этап выхода из ограничений. Тогда в области откроются парки и большие магазины. К слову, региональный Роспотребнадзор не против – ситуация с заболеваемостью начинает выправляться.