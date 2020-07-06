2020-07-06T11:03:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 6 июля 2020 года: число погибших продолжает расти

«КП» собрала последние новости о коронавирусе в Смоленске на 6 июля 2020 года
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Число заболевших коронавирусом в Смоленской области приближается в пяти тысячам. Фото: pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Смоленской области приближается в пяти тысячам. Фото: pixabay.com.
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Число заболевших коронавирусом в Смоленской области приближается в пяти тысячам. По данным на 6 июля, Covid-19 подтвержден у 4819 пациентов (+41 за сутки). Побороть болезнь смогли 2619 человек (+11 за сутки). Летальных исходов в регионе 70, за последние сутки погибли еще два пациента.

Сегодня, 6 июля, власти региона должны будут принять решение по дальнейшему плану действий. Не исключено, что регион перейдет на второй этап выхода из ограничений. Тогда в области откроются парки и большие магазины. К слову, региональный Роспотребнадзор не против – ситуация с заболеваемостью начинает выправляться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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