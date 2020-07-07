Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 7 июля 2020 года: число выздоровевших растет, но есть новый летальный исход

Еще 48 человек выздоровели в Смоленской области. Вместе с ними число людей, поборовших Covid-19, выросло до 2667. В тоже время за последние сутки выявлено еще 42 ковид положительных пациентов. Таким образом, вирус подтвержден уже 4865 человек.

К сожалению, не перестает расти и число погибших. В регионе зафиксирован новый летальный исход. Общее число смертей достигло 71.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Ранее губернатор Смоленской области подписал Указ, согласно которому регион вошел во второй этап по снятию ограничений. Больше свободы получили большие магазины и представители уличной торговли. Однако работодателей просят не вызывать на работу сотрудников старше 65.