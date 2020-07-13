Коронавирус в Смоленской области на 13 июля, последние новости: два пациента скончались

За последние сутки Covid-19 обнаружен у 39 человек, два пациента скончались. Фото: pixabay.com.

Столичный Оперативный штаб опубликовал свежие данные по коронавирусу в регионе. За последние сутки Covid-19 обнаружен у 39 человек, два пациента скончались. Общее число подтвержденных ковид-случаев выросло до 5108, погибших – 78.

В то же время продолжает расти число людей, поборовших болезнь - +27 и 2998 за все время наблюдений.

Фото: стопкоронавирус. рф.

Сегодня под медицинским наблюдением находится уже менее трех тысяч человек, около 500 находятся в больницах. В регионе продолжает действовать второй этап снятия ограничительных мер.