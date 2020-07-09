Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 9 июля 2020 года: два пациента погибли

Два человека скончались от коронавируса в Смоленской области за последние сутки. Число летальных исходов в регионе выросло до 74.

Что касается числа заболевших, то тенденция к их уменьшению продолжает сохраняться. За сутки тест на «ковид» показал положительный результат у 40 человек, при этом еще 77 выздоровели.

Общее число заболевших в регионе 4944, выздоровевших – 2801.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Ранее региональный Оперштаб отмечал, что в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 3328 человек, из них 2646 - в режиме самоизоляции, 682 - в стационаре.