2020-07-09T10:47:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 9 июля 2020 года: два пациента погибли

«КП» собрала свежие данные по коронавирусу на 9 июля 2020 года
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В регионе продолжает расти число летальных исходов. Фото: pixabay.com.В регионе продолжает расти число летальных исходов. Фото: pixabay.com.
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Два человека скончались от коронавируса в Смоленской области за последние сутки. Число летальных исходов в регионе выросло до 74.

Что касается числа заболевших, то тенденция к их уменьшению продолжает сохраняться. За сутки тест на «ковид» показал положительный результат у 40 человек, при этом еще 77 выздоровели.

Общее число заболевших в регионе 4944, выздоровевших – 2801.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Ранее региональный Оперштаб отмечал, что в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 3328 человек, из них 2646 - в режиме самоизоляции, 682 - в стационаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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