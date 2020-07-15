Коронавирус в Смоленской области на 15 июля, последние новости: погибли два пациента

Два новых летальных исхода зафиксировано в Смоленской области. Общее число смертей от коронавируса достигло 81.

В то же время продолжает снижаться число заразившихся смолян. За сутки тесты показали положительный результат у 57 пациентов. При этом выписались с больничного еще 76 человек.

Фото: стопкоронавирус. рф.

Таким образом, по данным на 15 июля, «ковидом» заразились 5212 жителей региона, выздоровели 3129.

Ранее региональный штаб сообщал, что в больницах продолжают освобождаться больничные койки. В настоящее время в стационаре проходят лечение около 500 человек, около 2000 тысяч жителей региона пребывают в режиме самоизоляции.