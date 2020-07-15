2020-07-15T11:37:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области на 15 июля, последние новости: погибли два пациента

«КП» собрала свежие данные по коронавирусу в Смоленске и области на 15 июля 2020 года.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Число новых заболевших коронавирусом продолжает снижаться. Фото: pixabay.com.Число новых заболевших коронавирусом продолжает снижаться. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Два новых летальных исхода зафиксировано в Смоленской области. Общее число смертей от коронавируса достигло 81.

В то же время продолжает снижаться число заразившихся смолян. За сутки тесты показали положительный результат у 57 пациентов. При этом выписались с больничного еще 76 человек.

Фото: стопкоронавирус. рф.

Фото: стопкоронавирус. рф.

Таким образом, по данным на 15 июля, «ковидом» заразились 5212 жителей региона, выздоровели 3129.

Ранее региональный штаб сообщал, что в больницах продолжают освобождаться больничные койки. В настоящее время в стационаре проходят лечение около 500 человек, около 2000 тысяч жителей региона пребывают в режиме самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Смоленске 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Вязьме велосипедист не удержал руль и попал под машину
В Смоленской области от Covid-19 погиб 81 человек
Смоляне продолжают выкладывать в интернет последствия непогоды
Туризм Смоленщины может получить поддержку на федеральном уровне
Смолянке помогли вернуться в свою квартиру после развода
Дизайнеры показали проект утраченной башни «Гуркина» смоленской стены
В Смоленске в сквере Памяти Героев выкопали основание под стеллу
В Вязьме мужчина получил смертельные травмы в ДТП
Участок разбитой дороги под Деснорском отремонтируют
В Смоленске начинается суд над «юбилейным строителем»
Смоленского подростка-экстремала поставили на учет в полиции
Стала известна причина ДТП с иномаркой, смявшей ограждения в Смоленске
В Велиже экс-директор МУПа подозревается в фиктивном трудоустройстве сотрудника
Ремонт двух детский садов в Десногорске завершат к 1 сентября
Стало известно сколько деревьев высадили в Смоленске за последние три года
Смоленский «Жилищник» отремонтирует межпанельные стыки в домах
Смоленский ночной клуб ждут санкции за вечеринку во время карантина
В Смоленске абитуриенты смогут подать документы в колледж онлайн
Ушел из жизни профессор СмолГУ Георгий Сильницкий
Велосипедист во время поворота попал под колеса автомобиля в Смоленске
Заключенные изготовили теневые навесы для детских садов Вязьмы
Найдена пропавшая жительница Гагарина
Смоленские следователи организовали новый поисковый отряд
Смоляне сняли на видео последствия стихии