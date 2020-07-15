Коронавирус в Смоленской области на 15 июля, последние новости: погибли два пациента
Два новых летальных исхода зафиксировано в Смоленской области. Общее число смертей от коронавируса достигло 81.
В то же время продолжает снижаться число заразившихся смолян. За сутки тесты показали положительный результат у 57 пациентов. При этом выписались с больничного еще 76 человек.
Фото: стопкоронавирус. рф.
Таким образом, по данным на 15 июля, «ковидом» заразились 5212 жителей региона, выздоровели 3129.
Ранее региональный штаб сообщал, что в больницах продолжают освобождаться больничные койки. В настоящее время в стационаре проходят лечение около 500 человек, около 2000 тысяч жителей региона пребывают в режиме самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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