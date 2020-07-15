Станет уютнее

Больше не бесхозный

Местные жители уже много раз обращались к губернатору и в администрацию города с просьбами привести поросший зеленью участок между домами в порядок. С учётом значимости вопроса озеленения областного центра губернатор Алексей Островский решил лично проинспектировать состояние этой территории. Его сопровождали глава города и профильные чиновники.

- Уважаемые коллеги, я пригласил вас сюда на это выездное совещание для того, чтобы коллегиально рассмотреть вопросы озеленения города в рамках выполнения моих поручений и, в частности, обсудить, как будем благоустраивать эту территорию между домами №31 и 47а, 47г по улице Николаева, а также как будем озеленять улицу Николаева в целом.

- Этот участок территории площадью 0,8 гектара находился в областной собственности, поэтому проводить там какие-либо работы по благоустройству мы не могли, - прокомментировал глава города Смоленска Андрей Борисов. - После нашего обращения в ваш адрес администрация области изменила вид разрешённого использования с жилищного строительства на благоустройство, предоставив данный земельный участок МБУ «Зеленстрой» в постоянное (бессрочное) пользование. Это позволит в нынешнем году начать работы по облагораживанию территории - уборку поваленных деревьев, удаление дикорастущей поросли, санитарную и формовочную обрезку, покос травы, устройство газонов и клумб. Также с учётом мнения и предложений местных жителей разработаем проект архитектурной планировки благоустройства зелёной зоны - рассчитываем, что его реализация будет осуществлена в следующем году.

- Андрей Александрович (Борисов), этот вопрос необходимо комплексно решить за два календарных года - 2020-й и 2021-й, - подчеркнул губернатор.

Будут большими

Далее речь пошла о ремонте улицы Николаева.

- Мы понимаем, что её комплексная реконструкция назрела, и медлить с этим вопросом было бы просто преступно по отношению к смолянам, поскольку и канализационный коллектор, и иные инженерные коммуникации имеют уже практически тотальный износ, - отметил Алексей Островский. - Ни одна администрация - ни областная, ни городская - до нас этим не занималась. Поэтому нам пришлось взять на себя ответственность перед жителями города и данный вопрос решать.

- Реконструкция улицы Николаева находится в активной фазе, - рассказала заместитель главы города Смоленска по городскому хозяйству Анна Пархоменко. - Закончены работы по перекладке инженерных коммуникаций - это канализационный коллектор, водопроводная сеть, произведено устройство лотков (коробов) для газовых и электросетей, чтобы в случае возникновения аварийных ситуаций ресурсосберегающие компании проводили соответствующие работы без вскрытия дорожного полотна. На отдельных участках идёт подготовка устройства дорожного полотна, а также укладка брусчатки на тротуарах. Параллельно ведутся работы по замене трамвайных путей. Всего на объекте работают восемь подрядных организаций, все мероприятия выполняются в соответствии с графиком, а по каким-то направлениям - с опережением установленных сроков. Планируем, что к началу сентября работы будут завершены.

Высаживать деревья на улице Николаева будут уже после того, как завершатся работы над дорожным полотном и тротуарами. Ориентировочно заняться посадкой можно будет в конце августа.

- Прошу вас, Андрей Александрович (Борисов), организовать работу так, чтобы в конце августа - начале сентября жители улицы Николаева уже увидели реальный процесс озеленения и не только кустарником, но и высадкой взрослых семилетних деревьев 3,5-4 метра в высоту, - обратился к главе города губернатор . - В целом поручаю вам держать вопросы реконструкции на ежедневном личном контроле и следить за тем, чтобы капитальный ремонт одной из основных городских магистралей на 100% соответствовал ожиданиям горожан.