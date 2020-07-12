Коронавирус в Смоленской области на 12 июля: 41 человек заболел, 1 умер

Коронавирус в Смоленской области продолжает уносить жизни. По данным на 12 июля, от новой инфекции скончался еще один человек, общее число жертв Covid-19 достигло 76. Суточный прирост заболевших уже несколько дней держится на отметке 41-42 человека.

В настоящее время, общее число заболевших в регионе уже перешагнуло отметку в пять тысяч (5069 человек). Из них активных больных – тех, кто продолжает лечение, - 2022 человека. Побороть болезнь смогли 2971 человек ( +57 за сутки).

ФОТО: Стопкоронавирус рф

Напомним, ограничения по коронавирусу в регионе постепенно снимают. Область вышла на второй этап: разрешена уличная торговля и работа магазинов площадью до 800 кв. м. Однако парки и скверы, бассейны и сауны, кафе и рестораны пока закрыты (последние могут работать на доставку и на вынос). Массовые мероприятия также запрещены, в детских садах работают только дежурные группы до 12 человек.