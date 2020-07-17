Коронавирус в Смоленской области на 17 июля, последние новости: в регионе растет число летальных исходов
Еще один пациент скончался от коронавируса в Смоленской области, сообщает столичный Оперативный штаб. Число летальных исходов за все время наблюдения составило 84.
В тоже время число новых заболевших продолжает снижаться. За последние сутки положительный диагноз поставлен 44 пациентам, 61 выздоровел.
Фото: стопкоронавирус.рф.
Ранее региональный Оперативный штаб отмечал, что в режиме самоизоляции находятся около двух тысяч жителей региона.
Накануне в области заработала служба санитарной авиации. Вертолет оснащен всем необходимым медицинским оборудованием для оказания помощи и готов вылетать на место ЧП и в другие медучреждения для консультаций.
ИСТОЧНИК KP.RU
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