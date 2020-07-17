Коронавирус в Смоленской области на 17 июля, последние новости: в регионе растет число летальных исходов

Еще один пациент скончался от коронавируса в Смоленской области, сообщает столичный Оперативный штаб. Число летальных исходов за все время наблюдения составило 84.

В тоже время число новых заболевших продолжает снижаться. За последние сутки положительный диагноз поставлен 44 пациентам, 61 выздоровел.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Ранее региональный Оперативный штаб отмечал, что в режиме самоизоляции находятся около двух тысяч жителей региона.

Накануне в области заработала служба санитарной авиации. Вертолет оснащен всем необходимым медицинским оборудованием для оказания помощи и готов вылетать на место ЧП и в другие медучреждения для консультаций.