2020-07-17T10:53:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области на 17 июля, последние новости: в регионе растет число летальных исходов

«КП» собрала свежие данные по коронавирусу в Смоленске и области на 17 июля 2020 года.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Еще один пациент скончался от коронавируса в Смоленской области. Фото: из архива администрации Смоленской области.Еще один пациент скончался от коронавируса в Смоленской области. Фото: из архива администрации Смоленской области.
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Еще один пациент скончался от коронавируса в Смоленской области, сообщает столичный Оперативный штаб. Число летальных исходов за все время наблюдения составило 84.

В тоже время число новых заболевших продолжает снижаться. За последние сутки положительный диагноз поставлен 44 пациентам, 61 выздоровел.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Ранее региональный Оперативный штаб отмечал, что в режиме самоизоляции находятся около двух тысяч жителей региона.

Накануне в области заработала служба санитарной авиации. Вертолет оснащен всем необходимым медицинским оборудованием для оказания помощи и готов вылетать на место ЧП и в другие медучреждения для консультаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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