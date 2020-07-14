Коронавирус в Смоленской области на 14 июля, последние новости: число погибших продолжает расти
Новый летальный исход от коронавируса зафиксирован в Смоленской области. За последние сутки скончался еще один пациент. Тем самым, число погибших от "ковида" выросло до 79.
В тоже время отчетливо виден спад заболеваемости – выявлено 47 новых случаев заболевания, 55 человек выздоровели. Общее число заболевших – 5155, выздоровевших – 3053.
Фото: сторкоронавирус.рф.
В Смоленской области продолжает действовать второй этап снятия ограничительных мер. Несмотря на запреты в регионе обнаружен ночной клуб, который провел вечеринку в нарушение Указа о режиме повышенной готовности. Заведение ждут санкции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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