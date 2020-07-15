Экзамен – праздник знаний

Под контролем

– Я приехал к вам, – обратился глава региона к директору образовательного учреждения Ирине Новиковой, – чтобы оценить созданные условия для проведения ЕГЭ с точки зрения безопасности для выпускников и организаторов в период действия ограничительных мероприятий и организацию работы пункта проведения экзамена.

– В соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения в 2020 году в ППЭ открыты два входа для участников ЕГЭ, – рассказала Ирина Новикова. – В дополнение к этому при входе в здание у нас организован дежурный контроль. Здесь же размещены информационные стенды, где представитель государственной экзаменационной комиссии рассказывает каждому участнику ЕГЭ, как найти нужную аудиторию, отвечает на интересующие вопросы.

Перед тем как провести ребят в аудитории, им измеряют температуру тела (то же правило касается и организаторов), они обрабатывают руки антисептиками и получают маски. Далее участников экзамена организаторы по одному провожают до аудитории. Чтобы избежать большого скопления людей и обеспечить соблюдение социальной дистанции в 1,5-2 метра, на пол нанесли специальную разметку. При размещении выпускников в аудитории тоже соблюдается социальная дистанция. До и после экзамена все помещения, где он проводится, дезинфицируют.

Губернатору показали, как работает штаб ППЭ. В нем установлены компьютеры, принимающие контрольно-измерительные материалы (КИМы) по защищенным каналам связи. Здесь же работают технические специалисты, которые следят за проведением экзамена с помощью видеокамер. Распечатывают КИМы в экзаменационных аудиториях. В каждом кабинете находятся по два организатора, которые проводят инструктаж, следят за состоянием участников ЕГЭ и порядком в аудитории. Если в прошлые годы в одном помещении экзамен сдавали 15 человек, сидя по одному за партой, то в нынешнем их не более девяти, а парты расставлены в шахматном порядке.

– Мы второй день принимаем экзамен по русскому языку, у нас зарегистрирован 171 человек – это выпускники прошлых лет из Смоленска и Смоленской области, а также стран ближнего зарубежья, в том числе Республики Беларусь и Казахстана, которые сегодня проходят итоговую аттестацию по этому предмету, – рассказа руководитель ППЭ, замдиректора смоленской школы №5 Ирина Романова.

– Я всем вам признателен за ту работу, которую вы проводите, создавая безопасные и комфортные условия для всех участников ЕГЭ в условиях пандемии, – поблагодарил губернатор.

Шагают в будущее

Также Алексей Островский проверил готовность аудиторий к проведению экзамена. Как рассказала Ирина Новикова, в ППЭ №45 экзамен сдают в 21 аудитории. Из кабинетов вынесли лишние парты. Не задействованные для ЕГЭ классы опечатали.

– Выпускник заходит в аудиторию с паспортом и гелевой ручкой. Кабинеты проветриваются, в коридорах есть бутыли с водой и одноразовые стаканчики, – рассказала Ирина Новикова.

Участники ЕГЭ, с которыми в конце своего визита пообщался Алексей Островский, заверили губернатора, что не имеют никаких замечаний по организации экзамена.

– ЕГЭ по русскому языку – один из наиболее важных предметов, – обратился к ним губернатор. – Я вам всем желаю успешно сдать экзамены и выбрать ту профессию, которая будет вам по душе и, что немаловажно, будет востребована в современном обществе. Хочу сказать, что в нашей области достаточно вузов, которые дают качественное образование по самым разным специальностям. Рассчитываю, что после завершения учебы вы останетесь на Смоленщине и будете трудиться здесь, на своей малой родине. Удачи вам, ребята!

КСТАТИ

Основной период сдачи ЕГЭ в 2020 году продлится с 3-го по 23 июля. Для проведения экзаменов оборудованы 413 аудиторий в 31 ППЭ. Также работают пять ППЭ на дому для ребят с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Всего в Смоленской области 4763 участника основного этапа ЕГЭ, среди них – 3917 школьников, 393 выпускника прошлых лет, 57 выпускников учреждений среднего профессионального образования и 396 иностранных граждан.