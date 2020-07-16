Коронавирус в Смоленской области на 16 июля, последние новости: заболеваемость снижается, смертность растет

50 человек с Covid-19 выявлено в Смоленской области за последние сутки, 51 пациент выздоровел, двое погибли, сообщает столичный Оперативный штаб данные на 16 июля. Общее число заболевших выросло до 5262, выздоровевших – до 3180, погибших – 83.

Больше всего заболевших за все время наблюдений было выявлено в столице региона, на втором месте Рославльский район. Отмечается, что в стационарах находятся уже меньше 500 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Ранее смоленский Роспотребнадзор напомнил о действующих в регионе запретах на проведение массовых заболеваний. До 20 июля запрещено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и других подобных мероприятий с пребыванием людей.

- Распространение в социальных сетях учреждениям, оказывающим услуги физкультурно-оздоровительного характера, информации о предоставлении «официальных разрешений Роспотребнадзора» о возобновлении деятельности не соответствует действительности и вводит в заблуждение граждан, - сообщили в ведомстве.