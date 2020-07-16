2020-07-16T10:48:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области на 16 июля, последние новости: заболеваемость снижается, смертность растет

«КП» собрала свежие данные по коронавирусу в Смоленске и области на 16 июля 2020 года.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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50 человек с Covid-19 выявлено в Смоленской области за последние сутки, 51 пациент выздоровел, двое погибли.50 человек с Covid-19 выявлено в Смоленской области за последние сутки, 51 пациент выздоровел, двое погибли.
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50 человек с Covid-19 выявлено в Смоленской области за последние сутки, 51 пациент выздоровел, двое погибли, сообщает столичный Оперативный штаб данные на 16 июля. Общее число заболевших выросло до 5262, выздоровевших – до 3180, погибших – 83.

Больше всего заболевших за все время наблюдений было выявлено в столице региона, на втором месте Рославльский район. Отмечается, что в стационарах находятся уже меньше 500 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Ранее смоленский Роспотребнадзор напомнил о действующих в регионе запретах на проведение массовых заболеваний. До 20 июля запрещено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и других подобных мероприятий с пребыванием людей.

- Распространение в социальных сетях учреждениям, оказывающим услуги физкультурно-оздоровительного характера, информации о предоставлении «официальных разрешений Роспотребнадзора» о возобновлении деятельности не соответствует действительности и вводит в заблуждение граждан, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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