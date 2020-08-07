«Со строительством я связал всю свою жизнь..»

Заслуженный строитель России Николай Григорьевич Тютюнник. Фото: из архива героя публикации.

В канун Дня строителя, 9 августа, «КП» решил рассказать о тех людях, кто еще в 70-е вложил свои силы, чтобы построить на Смоленщине предприятия, школы и жилые дома. Гость редакции - заслуженный строитель России Николай Григорьевич Тютюнник.

Николай Тютюнник родился 25 июля 1939 года в селе Лука на Украине. После школы поступил в Полтавский инженерно-строительный институт. По окончании работал сначала мастером, потом прорабом, старшим прорабом на Павлодарском алюминиево-глинозёмном заводе. Свою жизнь со Смоленщиной Николай Григорьевич связал в 1965 году. В строительном управлении №1 треста «Дорогобужхимстрой» строил новые корпуса Вяземского машиностроительного, электротехнического, кожевенного заводов и жилые объекты. После службы в армии в 70-е (прим. ред. Николай Григорьевич строил военные объекты) вернулся уже в Смоленск. Как показало время, чтобы сделать его лучше!

- Николай Григорьевич, каким был Смоленск в 70-х годах?

- Если честно, мне он тогда показался похожим на большую деревню. Он не имел ничего общего с сегодняшним Смоленском. Не было ни Парка пионеров, ни Музея Великой Отечественной войны, ни сквера у Дома быта «Гамаюн», Сквер памяти героев выглядел совсем по-другому, был только Вечный огонь и памятник Героям 1812 года. Отсутствовал выход из сквера к памятнику Тёркину и на улицу им. Дзержинского, не было каскадов водопадов, пруда у крепостной стены, сквера с памятником Пушкину, танцзала «Молодость». Еще только начиналось строительство микрорайонов Киселевки. В стадии строительства находились трикотажная фабрика, молокозавод, не было Диффузиона, Полиграфкомбината, Козинского тепличного комбината.

- Какие объекты в Смоленске построены за время вашей работы?

Фото: из архива героя публикации.

- Мы строили ДСК, молочный комбинат, завод ЖБИ в Печерске. Наш трест «Смоленскпромстрой» специализировался на Промышленном строительстве. Я работал там инженером. На объектах мы были постоянно, с половины восьмого утра у нас уже начинался рабочий день, который никогда не был нормированным. Работали и в выходные дни, и в праздники. Мы отдавали работе все свое свободное время, и нам это нравилось. В 1974 году Алексей Иванович Орлов (прим. ред. «Почетный гражданин города-героя Смоленска», строитель) по рекомендации Василия Васильевича Воровченко (прим. ред. «Почетный гражданин города Ярцево», строитель) пригласил меня на работу в управление дорожно-мостового строительства. Тогда начиналась программа «Комплексного благоустройства города Смоленска».

- Расскажите подробнее о программе?

- Мы занимались благоустройством всей центральной части города. Объекты, в том числе, которые я перечислял, Сквер Памяти Героев, каскады водопадов на Дзержинского, мост возле крепостной стены, сквер имени Пушкина, Сад Блонье, площадь Ленина, танцзал «Молодость», стадион «Спартак», мемориалы на улице Козлова, 25-сентября, Зои Космодемьянской, у ДК «Железнодорожников« - все это было возведено тогда, в 70-е годы. Все городские фонтаны, подпорные стенки и лестницы, которые вы сейчас видите, сделаны в то время (прим. ред. речь о 1974 – 1979г г). Десять тысяч метров бордюрного камня было выложено из гранита и базальта. Специально для нас их привозили из Армении и Волынской области (Украина). Все эти пять лет город Смоленск занимал первое место «За лучшее проведение благоустройства среди областных центров России».

- Время было непростое. Было много профессионалов своего дела?

- Нас в институтах учили очень хорошо. После первого же курса у нас было полтора месяца геодезической практики. На 2 и 3 курсе город специально для нас, молодых строителей, оставлял часть учреждений, которые нужно было снести и выстроить заново. Мы уже тогда отвечали за многое, работали дублерами бригадира и мастера. Так институт подготавливал к работе. У нас был хороший опыт за плечами. Мне кажется, сейчас не хватает практики. В Смоленске только одно учреждение выпускает строителей. Было время, когда в городе было 64 тысячи высококлассных специалистов. К сожалению, многие в те годы уехали.

- А как сегодня обстоят дела в смоленской строительной отрасли, есть достойные продолжатели традиций?

- Многое, конечно, поменялось за эти годы. Но точно знаю, что есть люди, которых можно назвать настоящими строителями. Это и Вениамин Потапов, и Вадим Косых, и Игорь Поздняков, есть и другие хорошие застройщики, которые не подрывают авторитет нашей профессии. Но дел предстоит еще очень много. Я по мере возможности слежу за развитием отрасли и сейчас.

- Какими качествами должен обладать строитель?

Как признался Николай Григорьевич, в этом году у него двойной праздник, 9 августа день рождения его сына. Фото: из архива героя публикации.

- Важно любить свою профессию. Знать свое дело, не будешь знать – не будешь любить. Самое главное - делать все честно и по совести.

- Что можете сказать об облике современного Смоленска?

- Красивый город. Я люблю Смоленск, живу здесь уже полвека. Он преобразился, это правда. Однако скажу, что работы действительно еще много. Город сложен структурно, находится на холмах. Разрушать все, что создано природой недопустимо, в нее надо встраиваться. Для того, чтобы решать вопросы необходимо иметь продуманный специалистами генеральный план Смоленска.

- Николай Григорьевич, предлагаем вам поздравить коллег и смолян, для которых День строителя всегда был особенным праздником!

- С большим удовольствием! Поздравляю от всей души ветеранов строительной отрасли и всех нынешний строителей. Помните, что лозунг «Живешь на Смоленщине – будь строителем!» - востребован всегда. Нам есть к чему стремиться, и что строить. Сохраняйте и поддерживайте красоту любимого Смоленска. Помните, что строитель – это одна из самых ответственных и важных профессий. Без нее никакая отрасль не может существовать. С праздником, дорогие!

Андрей Смирнов