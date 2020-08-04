2020-08-04T10:54:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области на 4 августа: работают летние кафе, фонтаны и парки

«КП» собрала последние данные по коронавирусу в Смоленске и области на 4 августа
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться, а количество выздоровевших расти. Фото: pixabay.com.В Смоленской области заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться, а количество выздоровевших расти. Фото: pixabay.com.
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«Комсомолка» вновь собрала новые данные по распространению вируса в регионе. По данным на 4 августа, в регионе зафиксировано два новых летальных исхода. В тоже время заболеваемость продолжает снижаться, а количество выздоровевших расти.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Фото: стопкоронавирус.рф.

В регионе активнее открываются летние кафе, в парке заработали фонтаны, готовят к запуску аттракционы.

Также к новому учебному году стали готовить школы, вузы и колледжи.

Власти рассказали, что в учреждениях пройдут линейки, будут работать продленки, а знания дети будут получать каждый в своем классе. О тонкостях учебного процесса можно почитать здесь.

Добавим, что за все время пандемии в Смоленской области Covid-19 заразились 5736 человек, 4360 выздоровели, 104 скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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