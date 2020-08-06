На форум АСИ и Росконгресса поступило больше 1,3 тыс. идей. Фото: asi.ru.

За две недели с момента объявления о конкурсе на специальную крауд-платформу поступило уже больше 1,3 тыс. идей, а зарегистрировались более пяти тыс. человек. Больше всего предложений касается развития новых компетенций и образования, подготовки кадров, технологий и цифровизации экономики, улучшения регуляторной среды и практики исполнения управленческих решений, а также развития делового климата, малого и среднего предпринимательства и «зеленой» экономики.

«Содружество инициативных людей, которое формирует АСИ, активно расширяется: за две недели нам поступило более 1,3 тыс. заявок. Представлено много идей по улучшению бизнес-климата в стране, социализации детей, людей старшего возраста, самозанятых, маломобильных граждан, решений для повышения компетенций педагогического сообщества и руководителей предприятий. Также наметился тренд на идеи по интеграции цифровых сервисов для сфер туризма, образования, много проработанных и глубоких решений по актуализации регуляторных механизмов. Авторы мыслят глобально и форум позволит на уровне страны отобрать идеи, которые обозначат вектор ее развития», – заявила глава АСИ Светлана Чупшева.

Денис Константинов из Челябинской области предложил решение на стыке нескольких областей – создать цифровой портал знаний, услуг и технологий по развитию экономики, ответственного потребления и бизнеса. Он предлагает отказаться от уничтожения неликвидных товаров, например, просроченной и санкционной продукции, а также органики: все это может стать сырьем для производства кормовой муки.

Автор предлагает изменить некоторые законы, чтобы можно было создавать промышленные симбиозы, где отходы одного производства становились бы сырьем для другого. Решение может вернуть экономике недополученные доходы и повлиять на продвижение страны в международных рейтингах устойчивого развития.

Несколько инициатив касаются улучшения условий карьерного роста. Авторы идей говорят о гендерном балансе в кадровой политике. Они предложили закрепить норму, согласно которой не меньше 30% управляющих позиций в структурах власти, институтах развития, госкорпорациях и советах директоров крупных компаний должны предоставляться женщинам.

Вторым по количеству предложений стало направление технологий и цифровизации экономики. Автор одной из идей предлагает создать «технологические песочницы» в крупных компаниях для тестирования инициатив. Смысл проекта в том, что любой желающий может подписать контракт с компанией-наставником и на ее базе в течение месяца испытать свою технологию или запустить пилотный проект, после чего продолжить или прекратить сотрудничество.

Игорь Меркушов из Москвы предложил регистрировать «электронные компании»: по его мнению, российские фирмы технологического сектора уже готовы к дистанционной работе, поэтому могут оформляться виртуально и не иметь юридического адреса.

Для поддержки культуры технологического предпринимательства среди студентов, аспирантов и преподавателей предлагается финансировать исследователей через венчурные структуры университетов. Таким образом защищаются интересы вузов, которые претендуют на часть прибыли от работы компаний, и разработчиков, которые продолжат оставаться в экосистеме учебного заведения, в то же время формируя базовые предпринимательские навыки. Создание таких структур позволит сохранить в стране талантливых специалистов и сотрудников, привлечь дополнительные средства для развития университетов.

Больше всего предложений по развитию делового климата касаются «перезагрузки» сектора внутреннего туризма. Авторы отмечают, что самоизоляция и ограничения на международные поездки показали высокий спрос на развитие рынка путешествий и «индустрии впечатлений» в России. В качестве альтернативы поездкам за границу россияне предлагают развивать экомаршруты и сельский туризм внутри страны.

«Идет активная подготовка к форуму «Сильные идеи для нового времени», мы с АСИ получаем сотни заявок ежедневно. Большинство из них – смелые и оригинальные решения, направленные на совершенствование различных сфер жизни. Лучшие проекты будут представлены в сентябре в Сочи, а форум создаст отличные возможности для их реализации», - отметил программный директор Фонда Росконгресс Армен Хачатрян.

Заявки для участия в форуме принимаются до 24 августа. Свои идеи можно представить на крауд-платформе по одному из семи направлений: современная экономическая политика, новая социальная политика, новая технологическая политика, новые компетенции, новая городская политика, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка.

Все идеи получат оценки экспертов и пройдут народное голосование. Кураторы тематических направлений, партнеры форума, российские и международные эксперты будут поддерживать авторов. В онлайне они будут корректировать и дополнять идеи, чтобы оформить их в полноценные проекты, которые можно внедрять в реальную практику в российских регионах. В итоге в каждом треке выберут по 10-13 самых значимых инициатив.

Авторы топ-100 идей и проектов представят их руководству страны, федеральным и международным экспертам на форуме в Сочи. Победители получат поддержку АСИ и партнеров, их проекты разместят в библиотеке умных решений «Смартека» для распространения в регионах.

По итогам форума вокруг АСИ создастся содружество организаций, экспертов и лидеров, представивших перспективные идеи для развития страны. Авторы всех сильных идей войдут в экспертное сообщество и смогут сотрудничать с агентством. Организаторы Форума – АСИ и Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер – ТАСС. Организационный комитет форума возглавляет первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов.