Коронавирус в Смоленской области на 6 августа: возобновляются массовые мероприятия

Жизнь в регион постепенно возвращается. Фото: pixabay.com.

Оперативный штаб представил новые данные по заболеваемости коронавирусом в Смоленской области. За сутки положительные тесты получили 15 смолян, один пациент погиб. В то же время 29 вручили больничные листы и другие бумаги, свидетельствующие о выздоровлении.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Между тем, жизнь в регион постепенно возвращается. Все больше кафе возобновляют работу, вынося столики на улицу, в городе проходят массовые мероприятия.

А уже с этой субботы, 8 августа, в столице региона стартует проект «Пошагали» от ТИЦ «Смоленский терем». Жители и гости города могут познакомиться с историей и интересными местами Смоленска.