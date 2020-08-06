«Я доверяю своей команде!»

Коммерческий директор динамично развивающейся Рекламной группы «Астра» Дмитрий Лисичкин. Фото: предоставлено собеседником издания.

Дмитрий Лисичкин – коммерческий директор динамично развивающейся Рекламной группы «Астра», с 17-летним стажем работы в области рекламы, в интервью рассказал о конкурентных преимуществах агентства и его услугах, особенностях рекламы в нашем городе и планах на будущее. Его проекты и услуги – палочка-выручалочка для тех, кто хочет, чтобы о них узнали.

– Дмитрий Евгеньевич, у вас успешное рекламное агентство. Не могли бы вы рассказать, что помогло вам достичь таких результатов и с чего все начиналось?

– Рекламная группа «Астра» работает с 2010 года. Все начиналось с малого – с размещения рекламы клиентов на радио, телевидении, в газетах. На данный момент мы выполняем полный спектр рекламных услуг – от разработки макета до полной упаковки бизнеса клиента: брендбук компании, вывеска, внутреннее оформление офиса (магазина), вся полиграфическая и сувенирная продукция, рекламное сопровождение. Многолетний опыт работы помог осознать мне одну непреложную истину – важна не организация как место, а люди, которые в ней работают. Именно настоящие профессионалы своего дела формируют имидж компании, ее репутацию и являются гарантом ее успеха. Команда нашего рекламного агентства состоит из таких людей, поэтому все больше клиентов, приходя к нам впервые, становятся постоянными.

– Расскажите, какие услуги оказывает сегодня «Астра» и какие цели компания ставит перед собой на ближайшее будущее?

– «Астра» – это динамика. Мы не стоим на месте, главная наша цель – создать компанию, которая сможет сделать рекламу и продвижение любого бренда под ключ. На сегодняшний день мы активно движемся к этой цели, предоставляя следующие услуги: изготовление наружной рекламы (вывески, информационные стенды, оформление входных групп и навигации); широкоформатная печать и размещение на билбордах города; интерьерная печать и брендирование автомобилей, реклама на транспорте; собственный салон оперативной полиграфии, сувенирной продукции и нанесения на текстиль; услуги дизайна (отрисовка логотипов, создание фирменного стиля, дизайн макетов любой сложности); организация event-мероприятий. Уже сейчас, обратившись к нам, любая организация получит полный спектр рекламных услуг, необходимый для начала деятельности либо для более эффективного продвижения. Но, естественно, есть область рекламы, которая нами еще не охвачена – это реклама в интернете, создание и продвижение сайтов, именно в этом направлении мы планируем активно развиваться в ближайшем будущем.

– Многое ли изменилось за прошедшие годы успешной деятельности на рынке рекламных услуг?

– Возросла конкуренция, а это значит, что нужно постоянно совершенствоваться, чтобы оставаться в числе лидеров. Именно поэтому мы постоянно расширяем наше производство, следим за новинками и тенденциями на рынке рекламных услуг, участвуем в обучающих семинарах и вебинарах, чтобы одними из первых внедрить в свое производство новые технологии и открыть новые направления деятельности. Мы не стоим на месте, нам интересно пробовать что-то новое и предлагать альтернативные решения своим клиентам, чтобы оптимизировать и рационализировать процесс рекламной кампании, сделать его простым, комфортным и быстрым.

– За любыми изменениями стоят люди. Что вы можете рассказать о специалистах вашего рекламного агентства?

– Как уже было сказано, в нашей команде не просто профессионалы, а люди, искренне влюбленные в свою профессию, именно поэтому каждый из нас стремится качественно выполнить ту часть рекламного процесса, за которую он отвечает, что в целом на выходе дает гарантию превосходного результата. Без ложной скромности скажу, что я горжусь нашими специалистами и на 100% уверен в качестве их работы. Очень важно, когда руководитель может доверять тем людям, с которыми работает, мне повезло, я полностью доверяю своей команде!

– Что бы вы хотели изменить не только в отношении рекламы, но и в других сферах?

– В своей работе мы стараемся сделать для клиента качественную продукцию, красивую вывеску, оформление фасада, чтобы они служили долго, украшали наш город и приносили радость. Также и в других сферах. Хочется, чтобы жителей нашего города радовали хорошие дороги, благоустроенные дворы, детские площадки, ухоженные парки и скверы, новые фасады домов.

– Как относятся к вашей деятельности близкие? Переживают за вас, поддерживают?

– Мои близкие всегда морально меня поддерживают, участвуют в деятельности компании: мы обсуждаем новые проекты и планы развития, проводим мозговые штурмы.

– Чем увлекаетесь в свободное от работы время? Есть ли у вас хобби?

– Все свободное время я стараюсь посвятить своей семье: занятия и прогулки с детьми, катание на велосипедах, поездки на озера, отдых на природе, в лесу, на даче. Также мы обязательно навещаем родственников и весело проводим время с друзьями. Мое хобби – путешествия с семьей. Именно путешествия дарят нам множество удивительных и незабываемых впечатлений, возможность освободиться от повседневных забот и получить массу положительных эмоций.

Текст Антон Смирнов