COVID-19 подтвердился еще у 156 человек на территории Смоленской области за последние сутки. Также зафиксирован новый летальный исход. В то же время 231 пациент пошел на поправку.Сутки ранее коронавирус был выявлен в 14 районах области и городе Смоленске. Большинство заболевших в столице региона – «плюс» 45 за сутки. продолжает расти заболеваемость в Починковском, Вяземском и Ярцевском районах. А в Угранском районе меньше всего положительных случаев болезни – 26.В то же время в регионе продолжается вакцинация медработников вакциной «Спутник V». 14 января 2020 годы работникам сферы введут второй компонент. Все вакцинированные чувствуют себя хорошо, побочных эффектов ни у кого не отмечено.«Спутник V» – это векторная вакцина. Вектор – это неопасный вирус (в данном случае аденовирус), лишенный гена размножения, отмечают в региональном департаменте здравоохранения.