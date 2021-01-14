Коронавирус подтвердился еще у 167 человек в Смоленской области. Четверо заболевших погибли. 55 выздоровели. Столичный оперативный штаб обновил данные по распространению инфекции в регионе.Сутки ранее COVID-19 был выявлен на 15 территориях. В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 7173 человека, из них 5670 - в режиме самоизоляции, 1503 - в стационаре.Ранее отдохнувшего в Турции смолянина оштрафовали на 15 тысяч за отказ от сдачи теста на COVID-19. Мужчина полетел на отдых, не отметившись на портале Государственных услуг.