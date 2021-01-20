Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 20 января: еще восемь заболевших погибли

В Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 7890 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО.

Еще восемь заболевших коронавирусом погибли в Смоленской области. А 181 человек получил диагноз, подтверждающий наличие в организме смертельной инфекции. Таком образом, общее число заболевших COVID-19 выросло до 20 309 человек за все время наблюдений, 403 погибли.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В то же время с болезнью справились 16 484 жителей региона, за сутки армию переживших болезнь пополнили еще 473 человека.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 7890 человек, из них 6361 - в режиме самоизоляции, 1529 - в стационаре.

Ранее «КП» писала, что во вторник COVID-19 выявлен на 14 территориях в Смоленской области.