Еще 158 случаев коронавирусной инфекции зафиксировано за последние сутки в Смоленской области. 253 человека выздоровело. Зарегистрирован 1 летальный исход.В общей сложности в Смоленской области COVID-19 заразились 19 097 человек, из них 14 771 – выздоровели.За все время в регионе зарегистрировано 358 смертей от вируса.Напомним, что гражданам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.12 января число положительных тестов на COVID-19 почти достигло 19 тысяч случаев.