13 января 2021 года в зале заседаний Смоленской областной Думы состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню российской печати. Председатель регионального парламента Игорь Ляхов поздравил с профессиональным праздником представителей медиа-сообщества и вручил Дипломы победителям ежегодного конкурса на лучшее освещение деятельности законодательного и представительных органов Смоленщины.Обращаясь к собравшимся, Игорь Васильевич отметил возрастающую с каждым годом значимость журналистской работы: «Ваша деятельность требует соответствующей подготовки, творческого мастерства и умения чувствовать силу слова. Убежден, что каждому представителю профессии важно, чтобы его труд был созидательным, помогал людям получать актуальную информацию и ощущать свою сопричастность ко всему, что происходит в регионе».Районные и областные СМИ традиционно проявляют высокий интерес к организуемому Смоленской областной Думой конкурсу, который в минувшем году проводился уже 20-й раз подряд. Так, в юбилейном конкурсе приняло участие 39 представителей из 31 средства массовой информации региона. На рассмотрение жюри было прислано около тысячи материалов о деятельности депутатов облдумы, районных и сельских советов.Призер конкурса журналистского мастерства, главный редактор «Смоленской газеты» Игорь Красновский подчеркнул, что данный конкурс является одним из самых востребованных в журналистской среде Смоленщины. «Мы рады, что депутаты и творческое жюри очень серьезно и взыскательно относятся к выбору лауреатов. Важно, что, невзирая на то, в каком СМИ работают журналисты, каких воззрений придерживаются, у нас установились хорошие плодотворные отношения с областной Думой. Всегда можно получить объективные комментарии и необходимую поддержку в подготовке материалов. Это дорогого стоит. Мне кажется, что наше взаимодействие является примером конструктивных взаимоотношений прессы и органов власти».По итогам отбора были определены 22 победителя, среди которых журналисты, редакции печатных СМИ, теле- и радиоканалов из Смоленска, а также Вяземского, Гагаринского, Дорогобужского, Рославльского, Новодугинского, Починковского, Ельнинского, Смоленского, Монастырщинского, Руднянского, Угранского, Холм-Жирковского и Ярцевского районов.Игорь Ляхов поблагодарил лауреатов конкурса за эффективное сотрудничество и взвешенную позицию, а также подчеркнул, что парламентарии с большим уважением относятся к труду тех, кто работает над созданием и наполнением информационного поля Смоленщины.«Здоровья, творческих успехов и достойной оценки вашего вдохновенного труда со стороны зрительской и читательской аудиторий», - пожелал Игорь Васильевич. В свою очередь директор ГТРК «Смоленск» Сергей Ларионов выразил признательность спикеру региональной Думы и всему парламентскому корпусу за внимательное отношение к средствам массовой информации.