Партийцы, поисковики и молодогвардейцы побывали в гостях у жителей деревни Кайдаково, а также наградили Благодарственными письмами вяземских волонтёровАкция «Единой России» «Забота» реализуется в рамках проекта «Крепкая семья» уже два года. Активисты помогают многодетным и малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям, которым нужна поддержка. Особое внимание уделяется тем, кто проживает в отдалённых уголках Смоленской области.Житель деревни Кайдаково Александр после смерти жены воспитывает один троих детей. Самому старшему из них – 12 лет, младшему – всего 4 года. Член Совета Федерации от Смоленской области, координатор проекта «Единой России» «Забота» Нина Куликовских вместе с помощниками привезла семье продукты, одежду, игрушки и школьные принадлежности.Анна Стефановна – бывшая малолетняя узница. Совсем недавно она отметила свое восьмидесятилетие. Гости тепло пообщались с пенсионеркой, а также вручили ей продуктовый набор и памятные подарки. «Спасибо за внимание и заботу! Было очень неожиданно и приятно», - поблагодарила Анна Стефановна.После визита к жителям деревни Кайдаково активисты направились в местный сельский Дом культуры, где прошла благотворительная акция «Новый год у ворот». На протяжении месяца вяземские волонтёры проводили праздничные мероприятия с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей для учащихся сельских школ.«Праздник в Кайдаково стал завершением этой замечательной акции, которая успела состояться во всех сельских поселениях нашего района. Рады, что несмотря на непростые условия, в которых все мы сейчас живём, нам удалось подарить положительные эмоции детям», - рассказала член оргкомитета проекта «Единой России» «Забота», руководитель волонтёрского штаба Вяземского района Светлана Панченкова.Стоит отметить, что в рамках акции волонтёры не только проводили игры с юными школьниками, но и дарили каждому ребёнку сладкие подарки. Благодаря содействию волонтёрских штабов, которые располагались в учебных заведениях города Вязьмы, удалось собрать новогодние угощения для 435 детей.В знак благодарности за бескорыстный труд Нина Куликовских наградила самых активных добровольцев Вяземского района. Благодарственные письма проекта «Забота» и памятные календари вручили учащимся школ, железнодорожного и политехнического техникумов, медицинского колледжа.«С некоторыми из этих ребят мы знакомы уже давно, кто-то стал волонтёром впервые. С каждым из них работать одно удовольствие. Мне безумно приятно, что количество наших единомышленников растет. Уверена, что, глядя на активную деятельность этих ребят, многие их сверстники захотят встать с ними в один ряд. А это значит, что ещё больше акций, ещё больше хороших дел нам удастся провести вместе», - отметила Нина Куликовских.Некоторые добровольцы поделились своими впечатлениями от участия в волонтёрской деятельности.«Мы попросили юных школьников написать письма Деду Морозу о своих добрых делах, которые они сделали за год. Кто-то рассказывал, как подобрал котёнка на улице, кто-то помог бабушке донести тяжёлые пакеты, проявил заботу к младшим братьям и сёстрам. Один ребенок честно признался, что сделал мало добрых дел и обещал в следующем году обязательно исправиться. Каждый из них не ждал какой-то выгоды от письма, ребята просто выложили свои добрые мысли на чистую бумагу. Это приятно», - рассказала ученица школы № 3 Анна Никитина.«Нам удалось привлечь большое количество студентов к новогодним акциям. Когда мы брались за это, боялись, что пойдет что-то не так. Окунувшись с головой в работу, стало понятно, что дарить добро не так сложно. Все мы получили большое удовольствие», - говорит студента Вяземского медицинского колледжа София Пантелеева.«В своей школе мы оповестили всех ребят, организовали пункт сбора новогодних подарков для детей сельских школ. У каждого из нас горели глаза, желание помочь было огромным. Здорово, что всё задуманное получилось», - поделилась эмоциями ученица школы № 2 Юлия Плахина.