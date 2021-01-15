172 человека заболели коронавирусом в Смоленской области за последние сутки, 5 пациентов погибли. В то же время резко выросло число выздоровевших – с больничного выписаны 358 человек.В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 7147 человек, из них 5666 - в режиме самоизоляции, 1481 - в стационаре.Ранее в регионе было введены послабляющие меры по ношению масок. Средства защиты разрешается не носить по праздникам в парках культуры и отдыха, а также других местах массового посещения граждан с неконтролируемым входом, в том числе, посещая рынок.