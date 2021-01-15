Самый популярный вопрос среди пришедших на приём «Когда баня?». Ранее мы писали, что Сергей Неверов подтвердил готовность выделить 10 млн на общественную баню в Дорогобуже. Вместе с тем, техническое решение по реализации предложено районными властями только сейчас.На приём к депутату Госдумы пришли родители юных спортсменов местной спортшколы. Они попросили выделить автобус для ребят, чтобы можно было ездить на соревнования. Кстати, дзюдоисты, самбисты и биатлонисты Дорогобужа показывают высокие результаты в спорте. Просьба о предоставлении автобуса будет выполнена Неверовым. А чтобы содержание автобуса не стало для спортивной школы неподъёмной нагрузкой, на баланс его возьмёт муниципальное образование. Для выездов его смогут использовать все творческие и спортивные коллективы района.«Сергей Иванович, у наших ребят нет униформы. Не каждый родитель может её купить. Сами понимаете, когда команда приезжает на соревнования без общей формы и видит, что они единственные такие, то это психологически влияет на детей», - поделился Олег Сергеев.«Я как бывший спортсмен это прекрасно понимаю. В детстве сам всегда мечтал о форме. Предлагаю также приобрести её и для тренерского состава», - ответил Неверов. Экипировка для спортсменов будет сшита по индивидуальным меркам.Директор школы №3 Светлана Безрученкова попросила помочь с ремонтом спортивного зала. Договорились, что образовательное учреждение подготовит заявку в проект «Единой России» «Детский спорт» в 2022 году. «Заявки на 2021 год уже собраны. Если вдруг у нас получится экономия средств по программе, то мы попробуем сделать ремонт раньше», - заверил парламентарий. О проекте единороссов знают в районе. В прошлом году была установлена спортплощадка на территории школы №1, а в образовательном учреждении №2 ранее отремонтировали спортзал.С большой проблемой столкнулись жители улицы Гришина. Установленная поблизости с их домами газовая котельная стала источником постоянного шума и вибраций. «Мы ежедневно живём в такой обстановке, находиться дома невозможно. Ощущение, что рядом аэропорт. Стакан воды, если поставить на стол, он будет трястись, это очень бьёт по здоровью нас и наших детей», - рассказал Алексей Папенков. Местные уверяют, что котельная установлена с видимыми нарушениями.«Давайте мы еще раз поговорим со специалистами, Роспотребнадзором. Если есть какие-то технические возможности - их нужно реализовать, установить защитные экраны для шумоподавления. А лучше ещё специалиста там на недельку поселить — сразу даст справку, что шумы есть. Если местные не смогут решить вопрос, мы сделаем независимую экспертизу, оплатим. Я считаю, нужно в кратчайшие сроки найти техническое решение», - уверен Неверов.Один из заявителей не смог прийти на приём лично, только что переболел коронавирусом. Сергей Неверов сам позвонил дорогобужанину, чтобы узнать о волнующей проблеме.Жительница деревни Мясники просила помощи в восстановлении части дома после пожара. Депутат Госдумы привлечёт свой Фонд социальной поддержки «СозИдаНие», чтобы помочь ей и матери-одиночке пятерых детей, пришедшей на приём.«На приёме были жители из разных уголков района, и даже из разных партий. Например, от ЛДПР – местный депутат с большим количеством предложений. Это и очень интересные законодательные инициативы на федеральном уровне, и необходимость ремонта поликлиники в городе и открытие ещё одной станции скорой помощи (сейчас в Верхнеднепровском станция обслуживает и Дорогобуж). Это областные полномочия, и тут мне придётся подключить однопартийца коллеги – губернатора Алексея Островского. В прокуратуру я обращусь относительно законности списания долга 300 000 рублей за коммуналку (должник - высокопоставленное лицо районной думы). Об этом мне тоже рассказал депутат. Любые такие факты требуют проверки. Безотносительно партийной принадлежности», - подвёл итоги приёма в своих социальных сетях Сергей Неверов.