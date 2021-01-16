Еще 175 новых заболевших COVID-19 зафиксировано в Смоленской области за последние сутки, шесть пациентов погибли. Кроме того, с болезнью справились еще 369 смолян.В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 7546 человек, из них 6056 - в режиме самоизоляции, 1490 - в стационаре.Ранее COVID-19 был выявлен на 10 территориях области.На минувшей неделе в Смоленский областной клинический госпиталь ветеранов войн передано оборудование, необходимое для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. Сотрудники департамента по здравоохранению сообщают, что речь идет о настенных облучателях-рецеркуляторах и концентраторах кислорода. Медицинское оборудование передано ОГБУЗ «Клиническая больница №1».