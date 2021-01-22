Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 22 января: выплаты пенсионерам, заготовка плазмы, продление ограничений

Еще 189 смолян заразились коронавирусом за последние сутки. Фото: Департамент здравоохранения Смоленской области.

Еще 189 смолян заразились коронавирусом за последние сутки – их тесты на COVID-19 оказались положительными. В то же время шесть заболевших скончались от осложнений, вызванных инфекцией. А 288, напротив, смогли справиться с болезнью, передает Столичный Оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 7580 человек, из них 6110 - в режиме самоизоляции, 1470 - в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее глава региона продлил действие ограничительных мер для пенсионеров. Им позволили находиться на оплачиваемом больничном до 4 февраля.

В то же время местный Штаб сообщает, что Смоленский Центр крови заготовил почти 500 литров плазмы от граждан, переболевших коронавирусом

Переливание плазмы крови от переболевших COVID-19, признано одним из эффективных методов борьбы с инфекцией. В такой плазме содержатся антитела, которые помогают быстрее выздороветь пациентам, лечащимся в стационаре.