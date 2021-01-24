Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 24 января: более 1400 человек госпитализированы

В регионе продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО.

Еще 188 человек получили положительный тест на COVID-19 и отправлены на изоляцию за последние сутки. А два заболевших погибли – врачи не смогли спасти их из-за серьезных осложнений, к которым привел перенесённый коронавирус. Столичный Оперативный штаб обновил данные по распространению инфекции в регионе.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В то же время 255 жителей региона могут вернуться к нормальному образу жизни – им удалось справиться с болезнью.

В настоящее время в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 7357 человек, из них 5948 - в режиме самоизоляции, 1409 - в стационаре.